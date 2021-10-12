千葉地震神秘怪象曝　魚躍水面10秒後群鳥飛過！專家解密2震波差異

記者王佩翊／編譯

日本千葉縣7日晚間發生5.9地震，最高震度5強，首都圈大眾交通運輸工具一度停擺，高速公路也暫時封閉，是繼10年前311大地震以來觀測最大震度的一次地震。然而事後卻有影片拍到地震當時東京小松川出現的不尋常景象，只見影片中先是有大量的魚群跳出水面，過了幾秒後又突然有鳥群飛過河川上方，宛如異象。

根據日媒HUFFPOST報導，日本國土交通省荒川下流河川事務所8日公布了一段影片，該段影片是7日千葉大地震時拍攝於江戶川區小松川舊中川的平成橋。只見50秒的影片中，在第8秒時，先是突然有大量魚群同時跳出水面，然後在第18秒時，整個鏡頭突然開始劇烈搖晃，隨之而來的就是一大群鳥群飛過河面。

▲地震發生前，魚群就已經跳出水面。（圖／国土交通省 荒川下流河川事務所）

名古屋市科學館的研究員毛利勝廣隨即轉發了這條推特並寫道，「這個影片是個非常棒的紀錄。由於P波會透過液體傳導，因此魚會先感知到地震，並嚇到跳出水面。而隨後無法在水中傳導的S波開始大量傳導後，就會造成劇烈搖晃，鳥群才會做出這樣的反應。這對地球科學而言是非常棒的紀錄！」

事實上，P波的P是源自primary，為縱波，而S波的S則是源自secondary，為橫波。毛利勝廣的推文一出隨即引發網友熱議，並吸引5.2萬人按讚。對此，許多網友紛紛表示，「難怪每次地震發生前，很多魚都會先有反應」、「謝謝研究員用易懂的方式解釋這個原理！原來S波無法在水中傳導啊」、「好有趣。這就是自然現象的魅力吧」等。

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