WHO專家小組建議：免疫低下族群應接種加強劑　提升保護力

▲ 免疫低下族群接種二劑疫苗後，抗體可能不足。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎肆虐全球近二年，儘管疫苗問世帶來轉機，變異病毒卻帶來巨大挑戰。世界衛生組織（WHO）疫苗顧問小組11日建議，免疫系統較弱族群應接種新冠疫苗加強劑，預防新冠重症、住院及死亡。

《法新社》報導，世衛免疫專家策略諮詢小組（SAGE）上周召開為期4天的會議，審查新冠肺炎及其他疾病一系列疫苗的最新資訊與數據，會後建議，向中度及嚴重免疫缺陷患者提供世衛批准緊急使用的新冠疫苗加強劑，因他們接種與一般人相同劑量的疫苗後，不太可能出現充分反應，面臨高度重症風險。

WHO疫苗負責人歐布萊恩（Kate O 'Brien）表示，對於免疫低下族群，加強劑應被視為正常新冠肺炎免疫過程的一部分，與第二劑間隔1至3個月，將防護力提升至可防重症、住院及死亡的標準。

SAGE也指出，已完整接種二劑中國國藥或科興疫苗的60歲以上長者同樣應追加一劑相同廠牌的疫苗，也可依據疫苗供應狀況，考慮接種其他廠牌疫苗作為第三劑。

不過，SAGE仍不建議為所有民眾廣泛接種第三劑，認為各國應以擴大二劑疫苗覆蓋率為主要目標，再從高年齡層開始施打第三劑。WHO希望，今年底前各國能夠暫停向一般民眾提供加強劑，以求優先為數十個嚴重缺乏疫苗的國家提供援助。

疫情大流行期間，WHO批准緊急使用授權的包括輝瑞/BNT、嬌生、莫德納、國藥、科興及AZ疫苗，也將決定是否批准印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）研發的新冠疫苗。

另據《法新社》統計，全球共69個國家使用中國國藥疫苗，36個國家使用科興疫苗。除中國以外，二種皆有使用的國家包括阿爾及利亞、埃及、衣索比亞、巴基斯坦及菲律賓。

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