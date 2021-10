《魷魚遊戲》掀學習熱！說韓語「變更時尚」　外語App會員暴增76%

▲《魷魚遊戲》掀起全球學習韓語的熱潮。(圖/路透社)

記者羅翊宬/編譯

串流影視平台Netflix所推出的原創韓國影集《魷魚遊戲》廣受好評,點擊率躍升全球排行榜冠軍,劇中的遊戲與道具成為人們津津樂道的話題,各國再度見證韓流強大的軟實力。而隨著南韓近來各種影劇、音樂作品奪下好成績,連帶掀起全球學習韓語的風潮。線上語言學習服務平台就透露,近來註冊學習韓語的人數暴漲76%。

根據《路透社》報導,身為亞洲第4大經濟體的南韓,從影劇、娛樂、美容產品展現出堅強軟實力,讓全球為之風靡,其中人氣偶像防彈少年團(BTS)在全球音樂榜多次奪下冠軍,而電影《寄生上流》、《夢想之地》(Minari)更在奧斯卡獲獎,琳瑯滿目的作品讓南韓再次坐穩娛樂大國的地位。

其中,《寄生上流》是講述貧富差距與不平等的黑色喜劇;《夢想之地》則描述南韓移民家庭在美國打拼、努力生存的故事。

報導提到,《牛津英語辭典》於上周收錄高達26個源自韓語的單字,其中包括「韓流」(한류,Hallyu)、「韓服」(한복,Hanbok)、「飯饌」(指小菜,반찬,banchan)、「韓式燒肉」(불고기,bulgogi)、「紫菜飯捲」(김밥,kimbap)、「撒嬌」(애교,aegyo)等從韓語直接音譯至英文的單字。其中,韓流象徵著韓國音樂、電影、電視劇、時尚、美食在全球取得的成功。

▲朝鮮王朝世宗大王頒布「訓民正音」,召集學者發明韓文,如今成為宣傳韓國文化的堅實軟實力之一。圖為首爾光化門廣場前的世宗雕像。(圖/記者羅翊宬攝)

南韓總統文在寅於10月9日韓文節(한글날)也提到上述現象,認為韓文除了加強知識在民眾之間的傳遞與推廣,更象徵南韓堅強的軟實力,而韓文正開始在全球人的心中產生連結。

外語學習應用軟體「多鄰國」(Duolingo Inc)的發言人達爾西默(Sam Dalsimer)在電子郵件透露,隨著《魷魚遊戲》的熱播,有興趣學習韓語的人數也快速增加,因為語言和文化是有著內在聯繫關係的,流行文化與影劇媒體發展往往帶動外語學習的意願與趨勢。

多鄰國分析,目前全球約有790萬名活躍用戶正在學習韓語,這是繼印地語之後增長第2快的語言。

韓國國際交流財團(Korea Foundation for International Cultural Exchange)表示,目前全球約有7700萬的人口使用韓語(南韓約5200萬+北韓2500萬)。

▲來自各國的學生於10月8日參加南韓世宗學堂主辦的線上韓語演講比賽。(圖/路透社)

由南韓政府主導設立的「世宗學堂」表示,去年在全球82個國家中大約招收7.6萬名學生,與2007年甫設立之初時的3個國家740名學生相比,增長速度之快可謂奇蹟。

知名韓語線上學習平台「Talk to Me in Korean」在全球190個國家擁有120萬名註冊會員,其創辦人孫鉉宇(Sun Hyun-woo,音譯)認為,「早在《魷魚遊戲》、防彈少年團熱潮之前,就有數千人想要學習韓語,然而他們只能獨自學習。」

孫鉉宇表示,學習韓語已然成為全球熱衷的現象,且成為一種「更酷的消遣」。

