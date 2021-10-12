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《魷魚遊戲》掀學習熱！說韓語「變更時尚」　外語App會員暴增76%

▲▼《魷魚遊戲》掀起全球學習韓語的熱潮。（圖／路透社）

▲《魷魚遊戲》掀起全球學習韓語的熱潮。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

串流影視平台Netflix所推出的原創韓國影集《魷魚遊戲》廣受好評，點擊率躍升全球排行榜冠軍，劇中的遊戲與道具成為人們津津樂道的話題，各國再度見證韓流強大的軟實力。而隨著南韓近來各種影劇、音樂作品奪下好成績，連帶掀起全球學習韓語的風潮。線上語言學習服務平台就透露，近來註冊學習韓語的人數暴漲76%。

根據《路透社》報導，身為亞洲第4大經濟體的南韓，從影劇、娛樂、美容產品展現出堅強軟實力，讓全球為之風靡，其中人氣偶像防彈少年團（BTS）在全球音樂榜多次奪下冠軍，而電影《寄生上流》、《夢想之地》（Minari）更在奧斯卡獲獎，琳瑯滿目的作品讓南韓再次坐穩娛樂大國的地位。

其中，《寄生上流》是講述貧富差距與不平等的黑色喜劇；《夢想之地》則描述南韓移民家庭在美國打拼、努力生存的故事。

報導提到，《牛津英語辭典》於上周收錄高達26個源自韓語的單字，其中包括「韓流」（한류，Hallyu）、「韓服」（한복，Hanbok）、「飯饌」（指小菜，반찬，banchan）、「韓式燒肉」（불고기，bulgogi）、「紫菜飯捲」（김밥，kimbap）、「撒嬌」（애교，aegyo）等從韓語直接音譯至英文的單字。其中，韓流象徵著韓國音樂、電影、電視劇、時尚、美食在全球取得的成功。

▲▼朝鮮王朝世宗大王頒布「訓民正音」，召集學者發明韓文，如今成為宣傳韓國文化的堅實軟實力之一。圖為首爾光化門廣場前的世宗雕像。（圖／記者羅翊宬攝）

▲朝鮮王朝世宗大王頒布「訓民正音」，召集學者發明韓文，如今成為宣傳韓國文化的堅實軟實力之一。圖為首爾光化門廣場前的世宗雕像。（圖／記者羅翊宬攝）

南韓總統文在寅於10月9日韓文節（한글날）也提到上述現象，認為韓文除了加強知識在民眾之間的傳遞與推廣，更象徵南韓堅強的軟實力，而韓文正開始在全球人的心中產生連結。

外語學習應用軟體「多鄰國」（Duolingo Inc）的發言人達爾西默（Sam Dalsimer）在電子郵件透露，隨著《魷魚遊戲》的熱播，有興趣學習韓語的人數也快速增加，因為語言和文化是有著內在聯繫關係的，流行文化與影劇媒體發展往往帶動外語學習的意願與趨勢。

多鄰國分析，目前全球約有790萬名活躍用戶正在學習韓語，這是繼印地語之後增長第2快的語言。

韓國國際交流財團（Korea Foundation for International Cultural Exchange）表示，目前全球約有7700萬的人口使用韓語（南韓約5200萬+北韓2500萬）。

▲▼來自各國的學生於10月8日參加南韓世宗學堂主辦的線上韓語演講比賽。（圖／路透社）

▲來自各國的學生於10月8日參加南韓世宗學堂主辦的線上韓語演講比賽。（圖／路透社）

由南韓政府主導設立的「世宗學堂」表示，去年在全球82個國家中大約招收7.6萬名學生，與2007年甫設立之初時的3個國家740名學生相比，增長速度之快可謂奇蹟。

知名韓語線上學習平台「Talk to Me in Korean」在全球190個國家擁有120萬名註冊會員，其創辦人孫鉉宇（Sun Hyun-woo，音譯）認為，「早在《魷魚遊戲》、防彈少年團熱潮之前，就有數千人想要學習韓語，然而他們只能獨自學習。」

孫鉉宇表示，學習韓語已然成為全球熱衷的現象，且成為一種「更酷的消遣」。

►《魷魚遊戲》全球爆紅　牛津字典新增K-drama等超過20韓式英文單字
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