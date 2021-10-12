與棕熊攜手共度69歲　俄羅斯政府替普丁慶生　

▲俄羅斯總統普丁69歲生日，政府發文祝賀。（圖／twitter@Russia）

實習記者黃靜芸／台北報導

俄羅斯總統普丁每年都會發布一份日曆，而這份日曆有多種尺寸可供選擇，包括各種不拘一格的照片，像是他正在打冰球的照片、在船上裸上身、正在練習武術的他，以及上身赤膊拿著步槍的他。不僅如此，當地政府還在他生日時，發布一張史詩級的照片。

10月4日為俄羅斯總統普丁69歲生日，當天，當地政府於官方推特發布一張他與一隻棕熊在草地上行走的圖片。文中寫到，「他激發了電影、書籍、詩歌、新聞，甚至神話和傳說的靈感！最受歡迎的領導人之一，2000-2008年和2012年以來的俄羅總統-----普丁」。

普丁執政至今已22年，雖連任多年，但據外媒最近的報導，他的財務狀況成為令人不安的焦點。就在他慶祝生日的前幾天，一名記者爆料他在摩納哥有婚外情及私生女，一名被認為是普丁情婦的女子，累積了約1億美元的資產。

這位被廣泛認為是獨裁者的總統，多年來一直努力培養男子氣概的形象。例如，克里姆林宮曾發布過普丁上半身打赤膊，在西伯利亞湖釣魚的照片。此外，還發布了一張光著上半身騎馬的形象照，這也引起許多迷因。

先前他曾被記者問到，「你半裸的照片很多，這對於一個國家元首來說不是正常的。這些照片也不是狗仔或民眾拍攝，而是克里姆林宮發布的，這些照片背後的故事為何？」普丁回答說，「幸好你是說半裸而不是裸體。當我在渡假時，我認為沒有必要躲藏遮掩。」

另一名記者問到，「我們在美國看到你的照片沒有穿上衣，那是甚麼意思？」普丁回答，「我看過我騎熊的照片。我還沒有騎過熊，但已經有這樣的照片了。」