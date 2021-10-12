金正恩重砲怒轟美韓！強調「發展國防」為首務　質疑美國對話態度

▲金正恩11日出席為76周年雙十黨慶的國防發展展覽會，在開幕儀式上致詞演說。（圖／路透社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）在今年的雙十勞動黨慶中，以紀念演說、國防發展展覽會的方式取代去年的閱兵儀式，其最高領導人金正恩昨（11）日出席國防展覽會，除透露完全不信任美國所釋出的對話訊號，還呼籲南韓應拋棄「雙重標準」態度，並砲轟南韓增加軍備反而促使情勢緊張。他還表示，南韓與美國並非北韓的「主要敵人」。

根據北韓官媒《朝中社》、黨務機關報《勞動新聞》今（12）日報導，為了慶祝朝鮮勞動黨第76周年黨慶，北韓於11日在3大革命展示館隆重舉行國防發展展覽會「自衛-2021」，其中金正恩出席開幕儀式，並在儀式上發表演說，向南韓與美國闡明北韓的外交立場。

金正恩首先表示，發展國防軍備武力乃是國家發展的核心政策，「在現今朝鮮半島（韓半島）不安的情勢下，不斷積極擴充我方軍事力量，乃是我國革命性的時代要求，是我方在革命與未來前首當其衝的至高任務。努力維持強大軍武，不管在和平、亦或是戰時，都是主權國家不容忽視的自衛與義務權利，應成為重點核心國策。」

金正恩表示，「我國（北韓）眼前所面臨的軍事危險，與10年前、5年前、3年前的情勢都大不相同」。南韓《韓聯社》指出，北韓於3年前（2018）決定參加平昌冬奧後，兩韓迎來修補雙方關係的契機，半島刮起一陣和平「薰風」，直到2019年4月越南河內川金二會決裂後，南北韓、北韓與美國之間的關係又陷入冷淡。

金正恩對於南韓近來增強軍備的舉動感到極為不滿，「最危險的是，他們（指南韓）以軍備現代化的名份增強軍武，如此偽善、且根本是雙重標準的態度。南朝鮮（南韓）將自己強化國防武力的舉動視為『威懾北韓的武力』，然而卻將我方研發武器的行動定義為『軍事挑釁』。」

金正恩指出，自從今年5月南韓總統文在寅訪問華府會晤美國總統拜登、美韓飛彈防禦協議解禁後，南韓便開始提升飛彈製造技術，不僅改良、研發出潛射彈道飛彈、提升射程能力，還整備潛艇戰鬥能力，實現軍隊現代化，另外還向美國購入匿蹤戰機、無人偵察機。

金正恩怒批，「南朝鮮（南韓）當局想要奪去我們發展國防自衛武力的權力，甚至不惜將各種標籤貼在我們身上，包括將我方進行武器實驗的行動視為武力挑釁、視為挑起緊張情勢的威脅。」

南韓《News1》分析，北韓從9月起接連進行包括巡弋飛彈、彈道飛彈、極超音速飛彈、地對空反航空飛彈等試射，同時呼籲南韓撤回雙重標準態度、呼籲美國撤回敵對政策，無非是為了將自身試射飛彈的舉動合理化，期盼外界將之定義為行使國家自衛權的一環。

金正恩認為，近來美國不斷釋出「並未敵對北韓」的訊息，然而其行動卻無法讓人信任，「朝鮮半島（韓半島）的不安情勢之所以難以解決，乃是因為美國這個根源所致。」

金正恩表示，北韓的「主要敵人」並非美國、南韓等特定國家與勢力，而是戰爭。他呼籲，即使國家近來面臨各種困難，維持國防自衛武力還是首要任務。

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