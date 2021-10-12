判刑3年半關不到7天！矯正署涉縱放「阿邦師」　躲君悅酒店直播

▲綽號「阿邦師」的李正邦在網路上抽菸直播賣精品，還有粉絲留言目睹他在君悅酒店內。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

矯正署遭控疏縱人犯在外瞎搞！本刊接獲投訴，綽號「阿邦師」的李正邦因販賣假貨被告詐欺，去年遭法院判刑3年半定讞，但入監服刑不到1週，就遭獄方拒絕收監，躲到5星級飯店開直播賣精品逾1年，甚至被旗下員工指控違反《勞基法》時，還利用飯店維護客人隱私當掩護，躲避勞動局稽查，種種行為在網路昭然若揭，但矯正署及相關單位至今仍讓他在外繼續爽住五星飯店高級套房，受害者實在無法接受。

上週三晚間，臉書私密社團「君悅珠寶腕錶拍賣會」一位理著小平頭、穿西裝的主持人，邊吸菸邊拿著琳瑯滿目的各式珠寶、皮件直播叫賣，還向網友誇口：「我這裡是業界最高CP值…無買ㄟ甘苦啦！」底下有粉絲留言「昨天在君悅看到你」，男子則回說：「看到我不奇怪，要來跟我打招呼！」但這名男子其實是受刑人，卻敢如此肆無忌憚，相當離譜！

投訴人A先生手握厚厚一疊判決書向本刊表示：「這名男子就是號稱二手精品達人的『阿邦師』李正邦，但實際上他賣的是假貨，去年7月被最高法院認定涉犯加重詐欺罪嫌，判刑3年半定讞，9月到高雄第二監獄服刑，入獄不到一週，就自稱罹患癌症獲准保外就醫，到現在還在網路上繼續騙。」

但本刊調查，李並非是保外就醫，而是遭監所以《監獄行刑法》第13條第二款規定，也就是「罹患疾病因執行而不能保其生命」為由而拒絕收監；只不過，聲稱罹患重病的李，還在鏡頭前大方吞雲吐霧，整個人神采奕奕，實在讓人無法理解獄方拒絕收監的標準為何，投訴人痛批難道李得的病是只要入獄就會死，在外逍遙就沒事嗎？

針對遭指控疏縱人犯，矯正署副署長許金標表示，李正邦入監之後，監所查核他的醫療紀錄，10天內就做出拒絕收監的決定，後續則責付地檢署考核處置。

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