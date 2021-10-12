好友慘淪邪教儀式祭品！　拾荒男冷血「肢解焚屍」還趴地舔鮮血





▲被害者狄利馬在熟睡中慘遭好友用利刃刺死。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西薩曼巴亞（Samambaia）警方日前接獲一起通報，有民眾發現已被肢解的焦屍，死者後來證實為33歲的狄利馬（Antonio Carlos Pires de Lima）。警方循線將兇手逮捕歸案後，得知他是利馬的朋友，而且相當崇拜撒旦和相關儀式，才會趁朋友睡著時將他殺害、肢解、焚燒，並趴在地上舔食朋友的鮮血。

綜合外電報導，薩曼巴亞警方本月1日接獲通報，在一處停車場內發現被肢解並焚燒過的人體殘骸，確定死者身分後警方循線逮捕殺害狄利馬的嫌犯。據信該名姓名不公開的男子（稱嫌犯，下同）和狄利馬平常靠持荒維生，是同住一個屋簷下的好朋友。

▲嫌犯家中充滿惡魔崇拜的血腥圖騰。（圖／翻攝自推特）

警方相信案發當晚嫌犯趁狄利馬熟睡時，取出作案用的剪刀將他刺死，再用剪刀分屍，之後趁深夜將已成屍塊的友人載到停車場焚屍，就是在那時被匿名民眾認為行為可疑報警。然而嫌犯並未在當晚就落網，他做案後還跑到基督教徒的朝聖點求人給他食物和施捨錢。

警方在嫌犯家中客廳發現大量鮮血，牆上還有撒旦儀式的圖樣，包括「666」和惡魔圖樣。檢警在案發一周後逮捕嫌犯，並以加重謀殺罪和埋藏屍體罪名將他起訴，但他至今否認罪刑；目前嫌犯仍在獄中，正在等待預防性羈押的法庭聽證會，但他有可能會獲釋，報導未說明詳細原因。