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小飛機撞毀加州民宅影片曝！　大火狂燒至少2死2民宅全毀

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一架雙引擎「 Cessna C340」小飛機在加州聖地牙哥郊區發生引擎故障，之後墜毀在路邊一處路口附近並引發熊熊大火。消防當局指出墜機事件造成2人死亡，毀損2棟民宅。

▲▼小飛機墜毀加州住宅區！　引發大火至少2死2民宅全毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲小飛機撞進民宅引發大火。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，該架飛機飛航路線是自亞利桑那尤馬市（Yuma）到加州聖地牙哥，但在進入加州後出現故障問題，於是轉向準備在最近的機場「Gillespie Field」降落，但來不及降落就於下午12點15分左右墜毀在郊區桑蒂（Santee）的住宅區內。

▲▼小飛機墜毀加州住宅區！　引發大火至少2死2民宅全毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼UPS員工因飛來橫禍逝世。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼小飛機墜毀加州住宅區！　引發大火至少2死2民宅全毀。（圖／達志影像／美聯社）

現場畫面顯示，民宅被撞擊毀損後引發大火，天花板全塌陷，屋內燒成一片焦黑，消防車仍在不停灌救，現場還有數十名消防員，飛機引擎則是墜落在另一處人家的後院，汙油不斷流出。消防員指出，現場一片混亂，目前發現2名死者，但無法確定當中是否有機上的成員或是民宅居民，也尚未確定是否還有其他死者。

當天下午物流業者UPS便發出聲明證實，一位UPS員工死於該場意外。目前已知還有2人被送往醫院，身分也未尚無法證實。

▲▼小飛機墜毀加州住宅區！　引發大火至少2死2民宅全毀。（圖／翻攝自推特）

▲飛機解體引擎噴進民宅後院，把玻璃撞碎一地。（圖／翻攝自推特）

一名女性目擊者表示，當時她和老公正準備吃午餐，不遠處傳突然傳來巨大的引擎聲，接著聽到一聲撞擊巨響，「感覺就像有人撞進我的車庫」。她說剛開始他們還以為可能是地震，但走出家門才發現不遠處的民宅已經起火，再回頭看裝在家門外監視器畫面後，才發現撞擊瞬間被清楚記錄下來，「你可以看到它全速衝下來，然後撞毀。它甚至沒有旋轉，聽到之後它就墜毀了。」

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