健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

▲金正恩的健康問題,一直受到國際關注。(圖/路透社)



中央社首爾11日綜合外電報導

北韓最高領導人金正恩10日在勞動黨76週年黨慶發表演說。只不過,吸睛的並非演說內容,而是一身西裝的金正恩,腳上竟搭配了一雙涼鞋,而非以往公開露面時常穿的皮鞋。

根據北韓官媒11日公布的影片,金正恩踏著紅地毯入場時,身穿黑色襪子與一雙黑色亮皮涼鞋,搭配深色西裝、酒紅色領帶與半框眼鏡。

首爾「北韓新聞」(NK News)資深分析記者茲維爾科(Colin Zwirko)發現金正恩的鞋子不同以往。他說,不清楚為什麼金正恩選穿涼鞋,也不清楚他先前是否曾穿涼鞋公開露面。

不論背後理由為何,金正恩似乎確實已採取各項行動,以保護健康並確保自己感到舒適。

And what are those?



Some kind of dress jelly sandals? pic.twitter.com/r0mgUVcub2