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健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

▲▼金正恩10日在雙十黨慶上發表演說。（圖／路透社）

▲金正恩的健康問題，一直受到國際關注。（圖／路透社）

中央社首爾11日綜合外電報導

北韓最高領導人金正恩10日在勞動黨76週年黨慶發表演說。只不過，吸睛的並非演說內容，而是一身西裝的金正恩，腳上竟搭配了一雙涼鞋，而非以往公開露面時常穿的皮鞋。

根據北韓官媒11日公布的影片，金正恩踏著紅地毯入場時，身穿黑色襪子與一雙黑色亮皮涼鞋，搭配深色西裝、酒紅色領帶與半框眼鏡。

首爾「北韓新聞」（NK News）資深分析記者茲維爾科（Colin Zwirko）發現金正恩的鞋子不同以往。他說，不清楚為什麼金正恩選穿涼鞋，也不清楚他先前是否曾穿涼鞋公開露面。

不論背後理由為何，金正恩似乎確實已採取各項行動，以保護健康並確保自己感到舒適。

茲維爾科說，「他5月在短時間內減掉不少體重。人們也發現他9月發表長篇演說時，會站在軟墊上，這不是典型的做法。看來他正小心防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病），也可能正對抗健康問題。」

金正恩的衣著搭配經常受到國際分析人士的仔細檢視。分析人士會藉此尋找關於他健康狀況的線索。

今年6月初，金正恩在神隱近1個月後，再次出現在官媒上。分析人士發現，他的手腕似乎變細、手錶的錶帶也變得更緊，當時也同樣引發外界對他健康狀況的一陣揣測。

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