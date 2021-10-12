　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

薯條攤被5員工指控「惡意扣薪」　老闆竟說：員工守則都有規定

▲▼廟東薯條攤遭控惡意扣薪 老闆：員工守則明定。（圖／東森新聞）

▲台中薯條攤被員工指控惡意扣薪，老闆澄清：「員工守則都有規定」。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台中豐原廟東夜市一間炸薯條攤被5名前員工投訴，老闆把員工離職後的日子列為曠職，再依「員工守則有規定」扣薪3000元，還有員工因為試用期做不滿7天，被老闆拒絕給薪。對此，薯條攤老闆澄清，一切行為都有在員工守則規定，都經員工親筆簽名同意。

根據《東森新聞》報導，這一間炸薯條攤位在豐原廟東夜市，不論是平日或假日生意相當不錯，不過薯條攤老闆卻被5名前員工，惡意扣薪甚至不給薪水。一名前員工表示，她日前明明已經告知老闆，只會做到月底，也不接受慰留，不料離職那一天被列曠職。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼廟東薯條攤遭控惡意扣薪 老闆：員工守則明定。（圖／東森新聞）

▲台中薯條攤老闆被員工指控惡意扣薪。（圖／東森新聞）

女員工說，「我跟他說做到月底，我當天要離職時，我就跟他說，我就做到今天，他認為我是蓄意曠職」、「我是堅持我的立場，可是他一直把話轉走，就是說不要這樣之類的」、「我覺得說，你（老闆）已經知道這件事情了，你也回我了，為什麼我去領錢的時候，你要扣曠職3000元」。

另外一名前員工也指控，他因為試用期做不滿7天，結果下個月發薪日的時候，就被告知試用期沒有薪水。還有前員工透露，她任職期間，曾負責處理地瓜，由於地瓜送來要削皮，一定會有一些耗損，結果老闆卻認為是她偷了地瓜，提告她業務侵占罪。

▲▼廟東薯條攤遭控惡意扣薪 老闆：員工守則明定。（圖／東森新聞）

▲員工指控，因為處理地瓜有損耗，就被老闆提告業務侵占。（圖／東森新聞）

針對指控，薯條攤老闆澄清，曠職扣薪的規定在員工守則有寫，沒通過試用期沒有薪水也有規定，至於提告業務侵占罪的部分，員工有承認把地瓜拿去賣了，絕對不是胡亂提告。

勞工局勞動基準科股長張智雄表示，員工守則抵觸勞基法是無效的，雇主未依規定給假或未依規定給付薪資，將依勞基法處新台幣2至100萬元罰款。至於業務侵占部分，雙方目前各說各話，真相只能交由司法單位調查釐清。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

►New Balance特價了！撞色鞋顏值破表

ET快訊
圓規接近！全台停班停課一覽　3縣市停班停課
他拆五倍券驚覺是「七倍券」！離奇多2000　網羨慕爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

圓規通過台灣南方！風雨愈晚愈強　宜蘭台中山區一天破500毫米

薯條攤被5員工指控「惡意扣薪」　老闆竟說：員工守則都有規定

台南永福國小星星幫　堅持近20年傳統國慶日升旗與健身！

圓規接近中！全台停班停課一覽　馬祖12日停班停課到晚上6點

粗心女網友領5倍券「忘關鍵動作」少1000　網嘆：自己吞下去吧

LIVE／圓規最近台灣時刻！氣象局最新說明　12縣市續發豪大雨特報

他拆五倍券驚覺是「七倍券」！離奇多2千網羨慕爆：早知道選紙本

宜蘭續發豪大雨特報　鄭明典：東半部雨勢「未來12小時更大」

圓規暴雨狂炸整晚！「這兩區」防超大豪雨　屏東滿州現11級強陣風　

圓規入夜風雨更強　墾丁國家森林遊樂區明天休園

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ

爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

老公爭奪戰！父女倆黏TT媽吃醋　前世情人破音嘶吼：他是我的啦

陳零九選婚紗照風格「讓她決定」　結婚順其自然就好...女友呼呼：繼續催！

前男友：我要結婚了..「娶的是小三」！　金高銀護自尊騙「我也要嫁了」轉身GG

希澈有弱點了！「你有女朋友嗎」笑噴語塞　一句「想接吻」太自戀...銀赫.東海秒認出

霸王小橘貓VS.仿真虎頭後背包！　超俗辣緊盯瞬間「飛機耳＋炸毛」

圓規通過台灣南方！風雨愈晚愈強　宜蘭台中山區一天破500毫米

薯條攤被5員工指控「惡意扣薪」　老闆竟說：員工守則都有規定

台南永福國小星星幫　堅持近20年傳統國慶日升旗與健身！

圓規接近中！全台停班停課一覽　馬祖12日停班停課到晚上6點

粗心女網友領5倍券「忘關鍵動作」少1000　網嘆：自己吞下去吧

LIVE／圓規最近台灣時刻！氣象局最新說明　12縣市續發豪大雨特報

他拆五倍券驚覺是「七倍券」！離奇多2千網羨慕爆：早知道選紙本

宜蘭續發豪大雨特報　鄭明典：東半部雨勢「未來12小時更大」

圓規暴雨狂炸整晚！「這兩區」防超大豪雨　屏東滿州現11級強陣風　

圓規入夜風雨更強　墾丁國家森林遊樂區明天休園

圓規強風吹倒路樹！台東東河「一天倒3顆」…收假車輛回堵2公里

圓規通過台灣南方！風雨愈晚愈強　宜蘭台中山區一天破500毫米

才遭公司解約　龍龍算命被預言「事業超旺」：會比現在紅10倍！

薯條攤被5員工指控「惡意扣薪」　老闆竟說：員工守則都有規定

40歲女星合照言承旭被抓包「只P自己」　秒解釋原因網一聽服了！

台南永福國小星星幫　堅持近20年傳統國慶日升旗與健身！

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

生活熱門新聞

颱風圓規逼近　全台停班停課一覽

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

LIVE／圓規最近台灣時刻！氣象局最新說明

他領五倍券變七倍券！離奇多2千網羨慕

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

好市多塞爆了！「結帳等45分」百人瘋搶它

第12輪莫德納！10/18開放預約

她逛全聯收一箱贈品！送比買的多網笑瘋

粗心女網友領5倍券「忘關鍵動作」少1000　網嘆：吞下去

外送員爆陷害　餐點加「路邊雜草」

五倍券進洗衣機「剩一堆屑」　網驚：發現數位券優點

鄭明典：東半部雨勢「未來12小時更大」

日本人全球最瘦！她分析4關鍵：差在這

查好食券店家「結帳卻不能用」！苦主嘆：你不孤單

更多熱門

相關新聞

麥當勞必點不踩雷？「蘋果派」兩派戰翻

麥當勞必點不踩雷？「蘋果派」兩派戰翻

有網友到麥當勞實測五倍券消費，確實可以順利找零，吸引不少人到麥當勞光顧。一名男子近期也想回味一下久違的麥當勞，但平時很少吃，不知道要怎麼點餐才內行，「有什麼是必吃絕對不踩雷的嗎？」

吵架丟滿地麥當勞！名律師批浪費卻遭停權

吵架丟滿地麥當勞！名律師批浪費卻遭停權

他打開麥香魚「滿滿白色液體」炸出：魚呢？

他打開麥香魚「滿滿白色液體」炸出：魚呢？

肯德基推薯條珍珠聖代終極組合

肯德基推薯條珍珠聖代終極組合

速食餐廳買薯條…他見容量氣炸　員工揭原因

速食餐廳買薯條…他見容量氣炸　員工揭原因

關鍵字：

薯條

讀者迴響

熱門新聞

颱風圓規逼近　全台停班停課一覽

阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」2小時噴1.4萬

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

LIVE／圓規最近台灣時刻！氣象局最新說明

《魷魚遊戲》韓美女真實年紀「跟林心如同年」

《魷魚遊戲》001號老爺爺開IG了！

他領五倍券變七倍券！離奇多2千網羨慕

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

男神鳳小岳崩壞！汽球式暴肥「禿頭+雙下巴」網嚇瘋

好市多塞爆了！「結帳等45分」百人瘋搶它

北一女神「渾圓巨球」兩條線吊不住　11字腹肌超狂

羅志祥自揭2年沒工作！　甜認「她的出現」生活改變：我是妳的唯一

伴郎單膝下跪獻戒指給新娘　全場驚呆：來搶親？

別急著沖馬桶！圖解「8尿液」代表意義

更多

最夯影音

更多
許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ
爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面