薯條攤被5員工指控「惡意扣薪」　老闆竟說：員工守則都有規定

▲台中薯條攤被員工指控惡意扣薪，老闆澄清：「員工守則都有規定」。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台中豐原廟東夜市一間炸薯條攤被5名前員工投訴，老闆把員工離職後的日子列為曠職，再依「員工守則有規定」扣薪3000元，還有員工因為試用期做不滿7天，被老闆拒絕給薪。對此，薯條攤老闆澄清，一切行為都有在員工守則規定，都經員工親筆簽名同意。

根據《東森新聞》報導，這一間炸薯條攤位在豐原廟東夜市，不論是平日或假日生意相當不錯，不過薯條攤老闆卻被5名前員工，惡意扣薪甚至不給薪水。一名前員工表示，她日前明明已經告知老闆，只會做到月底，也不接受慰留，不料離職那一天被列曠職。

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▲台中薯條攤老闆被員工指控惡意扣薪。（圖／東森新聞）

女員工說，「我跟他說做到月底，我當天要離職時，我就跟他說，我就做到今天，他認為我是蓄意曠職」、「我是堅持我的立場，可是他一直把話轉走，就是說不要這樣之類的」、「我覺得說，你（老闆）已經知道這件事情了，你也回我了，為什麼我去領錢的時候，你要扣曠職3000元」。

另外一名前員工也指控，他因為試用期做不滿7天，結果下個月發薪日的時候，就被告知試用期沒有薪水。還有前員工透露，她任職期間，曾負責處理地瓜，由於地瓜送來要削皮，一定會有一些耗損，結果老闆卻認為是她偷了地瓜，提告她業務侵占罪。

▲員工指控，因為處理地瓜有損耗，就被老闆提告業務侵占。（圖／東森新聞）

針對指控，薯條攤老闆澄清，曠職扣薪的規定在員工守則有寫，沒通過試用期沒有薪水也有規定，至於提告業務侵占罪的部分，員工有承認把地瓜拿去賣了，絕對不是胡亂提告。

勞工局勞動基準科股長張智雄表示，員工守則抵觸勞基法是無效的，雇主未依規定給假或未依規定給付薪資，將依勞基法處新台幣2至100萬元罰款。至於業務侵占部分，雙方目前各說各話，真相只能交由司法單位調查釐清。

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