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台灣女子冰球旅美第一人　門將徐子庭攻讀博士結合冰球

▲中華冰球隊門神徐子庭。（圖／©Diego Barbieri / FISG）

▲中華冰球隊門神徐子庭。（圖／©Diego Barbieri / FISG）

記者路皓惟／綜合報導

2022北京冬季奧運女子冰球資格賽，中華隊以3連敗無緣晉級最終資格賽，雖然對手實力都比台灣強，但旅美門將徐子庭仍全力捍衛國門，尤其對強敵義大利前2節僅丟3球，表現亮眼。

徐子庭在2019年參與美國女子職業冰球聯盟（NWHL）選秀，獲得多支球隊的青睞，最終加入水牛城美女隊，成為台灣女子冰球史上第一人，該聯盟史上第2位亞洲球員。

自2019年4月世界女子冰球錦標賽第2級B組賽事，中華隊奪下隊史首面冰球金牌後，徐子庭相隔2年多再披國家隊戰袍，這是她生涯首次參加冬奧資格賽，加上長年在國外打球，很期待與隊友再次並肩作戰，「很想隊友，已經快要3年沒見面了，很想念一起奮戰的感覺。」

去年新冠肺炎疫情爆發，美國、加拿大實施嚴格的防疫措施，關閉健身房、體育館等，徐子庭說，在家關了2、3個月都沒辦法打球，直到美國、加拿大陸續開放後，就正常恢復練習，加上很多球隊都缺守門員，反而讓她打了許多場比賽。

目前中華女子冰球隊世界排名30，義大利世界排名第16，哈薩克排名第21，西班牙排在第25名，對手實力都比台灣高上一個層級，徐子庭也藉這次比賽累積寶貴的比賽經驗。

徐子庭暫時結束1年職業生涯，現在赴加拿大布洛克大學 （Brock University）攻讀運動機能博士，她說，希望將冰球興趣與論文結合，提升運動表現。

▲中華冰球隊門神徐子庭。（圖／©Diego Barbieri / FISG）

▲台灣女子冰球旅美第一人徐子庭。（圖／中華冰球協會提供）

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