16歲少女「開趴慶生」慘遭下藥輪流性侵　噁狼還揪友進房圍觀

▲英國一名少女在生日當天慘遭集體性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

英國一名少女在16歲生日那天參加派對，原本玩得正開心，卻喝下摻入古柯鹼的飲料，立刻陷入迷茫狀態，她在恍惚中無法抵抗，慘被2名男子輪流性侵。28歲主嫌艾爾文（Prince Irving）下藥後，還找來好幾位朋友，一同圍觀與侵犯受害者。

《鏡報》等外媒報導，本案2019年發生在威爾斯首府卡地夫（Cardiff），少女遭艾爾文及一名友人性侵時，原本還有第三名惡狼在一旁等著，但由於派對上發生騷動，最後未能得逞。她因粗暴對待而大量出血，隔日清醒後，情緒崩潰。

艾爾文一度辯稱從未去過卡地夫，即使DNA檢驗結果證實罪行，卻仍堅決否認犯案。他8日出席紐波特（Newport）刑事法庭，被裁定罪名成立，判處13年有期徒刑。法官威廉斯（Daniel Williams）嚴厲指出，被告把「性侵當成娛樂他人的活動」，對於社會中的女性具有高度危險性，而少女不僅是性侵受害者，也淪為貶低與羞辱的對象。

檢察官科布（Matthew Cobbe）在庭上宣讀受害者的個人陳述，少女如今再也無法過著正常生活，很難信任他人，極度缺乏自信與安全感，痛苦情緒也嚴重影響家人，「我出門慶祝生日，最後卻陷入一場惡夢，每年慶生卻也是我遭侵害的週年紀念。他要為他帶給我和家人的痛苦負責，沒有什麼能讓一切恢復正常」。