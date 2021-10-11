緊身衣炸出深溝！24歲辣媽「挺2球渾圓」　13秒畫面萬人嗨翻

▲ 克萊恩在鏡頭前展露好身材。（圖／翻攝自TikTok／@jadecline_）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名年輕媽媽因真人實境秀走紅，在IG上擁有近60萬人追蹤。她從不掩飾對整形的熱愛，不久前才赴巴西做了提臀和抽脂手術，最近一段影片中身穿白色緊身衣，露出傲人上圍和完美的妝容，令男女粉絲都稱讚不已。

現年24歲的克萊恩（Jade Cline）因一檔記錄小媽媽生活的電視節目出名，目前仍是《少女媽媽2》（Teen Mom 2）節目固定班底，日前在TikTok上傳一段影片，畫面中她穿著居家的上衣、戴著黑框眼鏡，頭髮也隨意紮起，過沒幾秒卻切換成完妝的模樣，穿著白色緊身上衣，展現胸前優越的尺寸，並將一頭金髮放下，對鏡頭大拋媚眼。

這段13秒影片短短2天累積24.7萬次觀看，網友紛紛留言表示，「拜託教我怎麼化妝，妳看起來太美了」、「我已經跟男人訂婚了，但好想為了妳悔婚」、「為什麼這麼美」、「太雄偉了」、「妳金髮最好看」。

事實上，克萊恩的美貌並非全然天生，有一大半是後天的努力換來的。她2月才在巴西接受據說相當痛苦的提臀手術，以及頸部抽脂，先前便在《少女媽媽2》節目中提到，她的臀部、腿部和背部都痛得要命，狀況比預期還要糟糕。

克萊恩說明，術後覺得自己快死了，因為缺氧而臉色發青，「這是非常痛苦的，比生產糟糕10倍。每個人狀況不同，但我知道我的身體的確很難恢復。」當時照顧她的友人也坦言，還以為克萊恩真的會沒命，因為她整個人都發青了，所幸她目前恢復良好。

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