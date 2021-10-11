捷克總統「最新病況」曝光！糖尿病纏身靠輪椅代步　上月也住院

▲捷克總統齊曼（Milos Zeman）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

77歲捷克總統齊曼（Milos Zeman）10日住進加護病房，布拉格「中央軍事醫院」於11日發表聲明指出，總統目前病情已經穩定。事實上，齊曼長期飽受糖尿病神經病變（diabetic neuropathy）之苦，雙腳不良於行，必須依靠輪椅行動，9月也曾住院8天，被外界猜測健康狀況正在迅速惡化。

「中央軍事醫院」院長扎沃拉爾（Miroslav Zavoral）表示，總統本次是因「已知疾病引發的併發症」住院，但他沒有透露「已知疾病」是什麼。齊曼近來健康狀況堪憂，就連投票都在官邸裡進行，但辦公室對其病情守口如瓶。

綜合外媒報導，捷克9日舉行國會大選，中間偏右的3黨聯盟「一起」（Together）贏得27.8%選票，奪得最多席次，而總理巴比斯（Andrej Babiš）的民粹主義政黨「不滿公民行動」（ANO）以27.1%的些微差距位居第二。

雖然齊曼曾經表明，將任命單一政黨、而非聯盟的領袖出任總理，似乎暗示著親密盟友巴比斯有機會優先展開組閣協商，但大選後一直沒有正式表態。他10日和巴比斯會面，不久後就緊急住院，為捷克政壇增添變數。

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