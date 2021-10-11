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軍機墜毀亞馬遜雨林！現場燃燒畫面曝光　機上6人全罹難

▲▼軍機墜毀亞馬遜雨林6死。（圖／翻攝自推特／@ATBDigital）

▲軍機墜毀亞馬遜雨林釀6死。（圖／翻攝自推特／@ATBDigital）

記者張方瑀／綜合報導

玻利維亞一架空軍直升機9日上午在亞馬遜雨林的一處沼澤墜毀，機上6名人員全數身亡。據了解，機上6人分屬玻利維亞空軍和衛生部人員，當時機上載有新冠病毒測試樣本。

根據《德國之聲》報導，玻利維亞警方副指揮官庫瓦斯（Luis Cuevas）表示，一架載有衛生官員的軍用直升機9日上午在亞馬遜雨林北部一處沼澤墜毀，機上6人全數罹難。

這架飛機上除了有正副空軍駕駛外，還有4名國家衛生實驗室（INLASA）官員，他們準備從貝尼省的里韋拉爾塔（Riberalta）飛往潘多省首府科維哈（Cobija）。

從現場曝光的影片可以看到，飛機墜毀在茂密的雨林當中，不斷燃起熊熊火焰。據了解，當時飛機上載有新冠病毒測試樣本，目前正在尋找黑盒子，準備調查釐清事故原因。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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