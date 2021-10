伊拉克總理證實　活捉IS已故領袖巴格達迪副手

▲圖為ISIS成員2015年2月4日向時任法國總統奧朗德及法國人民發表談話。(示意圖/達志影像/美聯社,圖中人物並非新聞當事人)

記者詹雅婷/綜合報導

伊拉克總理哈德米(Mustafa al-Kadhimi)11日表示,伊斯蘭國高階成員、已故領導人巴格達迪的副手薩米賈西姆(Sami Jasim)已落網,被伊拉克部隊抓到。不過哈德米並未提供進一步細節。

綜合路透等外媒報導,哈德米先前主要負責伊斯蘭國(IS)財務事務,也是被美國特種部隊擊斃的領袖巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)副手。

哈德米透過推特表示,「當伊拉克部隊那群英雄集中精神確保選舉安全的同時,國家情報機構的同事們正在進行一項複雜的外部行動,抓捕薩米賈西姆。」

巴格達迪2019年在敘利亞西北部被美國特種部隊擊斃,IS事後證實此事,並公布接班人為哈希米(Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi)。美國國務院當時則是懸賞500萬美元,尋找包括薩米賈西姆在內3名IS關鍵人物。

While our ISF heroes focused on securing the elections, their INIS colleagues were conducting a complex external operation to capture Sami Jasim, who was in charge of Daesh finance, and a deputy of Abu Bakr Al-Baghdadi.

Long live Iraq, and our brave heroes.