現實版魷魚遊戲來了！阿聯酋神還原椪糖、玻璃橋關卡　淘汰下場曝

▲阿拉伯聯合大公國的韓國文化中心舉辦現實版魷魚遊戲。（圖／翻攝自KCC官網）

記者葉睿涵／編譯

Netflix原創影集《魷魚遊戲》在全球爆紅，阿拉伯聯合大公國的韓國文化中心（KCC）特別舉辦活動，在現實中還原《魷魚遊戲》裡的遊戲，除了讓影迷們體驗劇中的刺激感外，也希望能藉此讓人們更了解韓國的傳統遊戲。

據《海灣時報》報導，KCC將於12日下午5點30分至9點15分在阿布達比辦事處舉行2場現實版魷魚遊戲。參賽者將被分成15人一組，並由穿著標誌性紅制服和幾何圖形面罩的工作人員安排進行「激鬥」。

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Date: 12/OCT/2021 (Tue)

Venue : 1st floor, KCC in Abu Dhabi,

Registration : https://t.co/eOAFtS7A7f pic.twitter.com/VCrj9SUgXK — Korean Cultural Center in the UAE (@kcc_uae) September 30, 2021

KCC的負責人南燦宇（音譯，Nam Chan-woo）指出，現實版的魷魚遊戲準備了「123木頭人」、「玻璃橋」、「椪糖」和「彈珠遊戲」4個關卡，「這些都是我們小時候常玩的韓國傳統遊戲，新年、感恩節等節日到來時，就一定會和親友一起玩」。

他也透露，目前已有338人報名參加遊戲，不過現實版的魷魚遊戲將以錦標賽的方式進行比賽，輸掉遊戲的參賽者並不會真的被淘汰，而是被安排在旁邊觀賽，不過過關斬將的勝出者也不會得到獎金。

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