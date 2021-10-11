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為何新冠疫苗「無法終生免疫」學者揭3關鍵　下一代研發重點曝光

▲▼以色列接種第3劑新冠疫苗。（圖／路透）

▲新冠疫苗是否需要追加施打第3劑，引發各界討論。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

部分疫苗能夠讓人終生免疫，但為何新冠疫苗的防護力卻會隨時間下降？《華爾街日報》引述專家說法指出，這是因為新冠疫苗並非採用複製病毒（replicating viruses）模式，加上新冠病毒不斷變異，還會在上、下呼吸道複製的關係。倫敦帝國理工學院也透露，下一代疫苗除了應對新變異株，也會加強肺部與鼻孔的免疫力。

報導指出，最有效的疫苗都使用複製病毒引發終生免疫，例如麻疹與水痘疫苗；非複製型、以蛋白質為基礎的疫苗，防護力無法持續那麼久，但能透過佐劑加強效力，例如破傷風與A型肝炎疫苗。

在新冠疫苗方面，AZ與嬌生屬於非複製型、腺病毒載體疫苗，並且沒有佐劑；輝瑞與莫德納屬於mRNA疫苗，免疫原理不同，但完全不包含任何病毒。

▲▼新冠疫苗接種。（示意圖非當事人／路透社）

▲新冠疫情強襲全球，各國都在努力推動疫苗接種。（示意圖／路透社）

若是病毒和細菌突變，繞過人體免疫反應，就更難控制了。麻疹、腮腺炎、水痘幾乎沒有突變，但新冠病毒目前已發現至少8種變異株。奧勒岡醫科大學（OHSU）教授斯利夫卡（Mark Slifka）坦言，「這確實讓疫苗研究變得更複雜了」，他以流感為例，研究者每年都必須調整、推出最新款疫苗，對抗不斷出現的變種。

此外，新冠病毒在上、下呼吸道都能複製。斯利夫卡指出，「我們肺部及身體的血液循環很好，但鼻孔內側表面的血液循環不好。我們能夠預防重症，是因為下呼吸道有抗體」，但上呼吸道出現少量感染的風險持續存在。

 

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