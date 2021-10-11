不滿男同志愛侶戀他男　竟設局偷拍愛侶與男按摩師性愛影片吃官司

▲1名莊姓男子不滿同志愛侶與另名邱姓男同志交好，他意欲搞破壞，竟涉嫌租下日租套房，設局引誘被害人與男同志按摩師做愛，偷拍性愛過程，被台南地院判刑4月。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

1名莊姓男子不滿同志愛侶與另名邱姓男同志交好，他為使邱男知悉同志愛侶交友關係複雜、對感情不忠誠，涉嫌租下1間日租套房，在房內偷裝無線針孔攝影機，設局引誘同志愛侶與1名男同志按摩師在房內做愛，性愛過程全被錄下，再傳送到莊男手機，莊男因此被控妨害秘密罪，台南地院將他判刑4月，可易科罰金。

檢警調查，莊男於2019年8月28日在台南市1處日租套房租下1天套房，他暗中在房內裝設可將錄影畫面傳送到手機的WIFI針孔攝影機設備，再設局約被害人與1名同志按摩師到這處日租套房「做愛做的事」，當被害人與男按摩師在房內做愛時，2人歡愛過程全遭偷拍錄下，傳送到莊男的2支iphone手機內儲存，被害人事後獲悉即向莊男提出妨害秘告訴。

莊男在檢方訊時說，因被害人認識邱男後，邱男一直叫被害人離婚，他不希望1位外人破壞被害人的家庭，為了讓邱男看清楚被害人交友複雜、對感情沒那麼忠誠，阻止兩人繼續往來，才會預訂日租套房，約被害人到該套房，並聯絡同志按摩師到該套房，他再偷拍小王與按摩師性愛過程。

但台南地院開庭時，莊男則改口供稱他是有租下1天套房、但辯指是被害人自行拍攝與男按摩師的性愛過程，再傳送到他的手機，不是他偷拍的。

男按摩師在檢警訊時則說，是莊男說被害人失戀心情不好，想找按摩師幫被害人解悶，請他跟被害人做愛、聊聊天，後來莊男先離開，待被害人現身日租套房時，他才發現對方是曾經按摩服務過3、4次的客戶，當時有跟被害人在房內做愛，但不知道莊男是如何偷拍的？

法官檢視莊男兩支手機內APP存放的被害人與男按摩師性愛影像，都是從無線針孔攝影機傳送到莊男手機，並無被害人傳送影像到莊男手機的相關事證，莊男所辯不足採信。台南地院簡易庭依妨害秘密罪判莊男2月徒刑，台南地院二審認為莊男先認罪後又翻供否認犯行，且未補償、撫慰受害人，改加重判他4月徒刑，得易科罰金，還可上訴。