《魷魚遊戲》暴力場面每集都有！　泰國警方憂青少年模仿犯罪

▲《魷魚遊戲》在世界各地掀起旋風。（圖／Netflix提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓影集《魷魚遊戲》紅遍全球，劇中暴力及血腥元素卻令各國政府不免憂心。泰國皇家警察便呼籲民眾，切勿模仿其中的暴力遊戲，否則可能導致泰國社會出現更多犯罪行為與騷亂，青少年更應多加注意。

泰國皇家警察副發言人克里斯那（Kritsana Pattanacharoen）10日在記者會上說明，為防止疫情擴散所採取的半封鎖措施迫使民眾待在家中，花費更多時間在社交媒體及娛樂上，在網路平台上收看電影及電視劇成為人們閒暇時最受歡迎的活動之一。

不過，電視劇及電影內容可能包含不恰當或過激的暴力行為。克里斯那以《魷魚遊戲》為例指出，這部當紅影集雖僅限18歲以上觀看，但每一集都有暴力或可怕場面，令警方擔心可能引發青少年跟風模仿，或導致觀眾做出暴力行為，想像自己正參與劇中遊戲。

克里斯那指出，模仿可能導致影響他人生命、身體及財產的犯罪行為，尤其是兒童及青少年，因此，父母必須密切監督孩子接觸的社群媒體及娛樂內容，以建立對媒體的正確理解及選擇。

警察總長蘇瓦（Suwat Jangyodsuk）補充，當局注意到媒體在居家期間帶來的危險與問題，正極力提升公眾關注，「已通知泰國皇家警察所有部門，在社會上建立公眾意識。家庭成員也應密切觀察兒童行為，並適時給予建議。」

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