有GG不准住！南韓「青年住宅」限未婚女性　男網友哀嚎：性別歧視

▲京畿道城南市女性青年租賃住宅「多棉村」。（圖／翻攝自Daum不動產）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅就任總統後，多次頒布打房政策，期盼減少不動產市場的「投機行為」，孰料卻因不諳市場經濟脈絡，反造成房價連年攀升，導致青年在買房、甚至租房時面臨困境。然而，京畿道城南市卻有政府主導興建的「青年租賃公寓住宅」，規定入住者必須是未婚女性，這讓男網友們紛紛怒批，根本是性別歧視。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，京畿道城南市府的轄下機關城南都市開發公社，於2005年興建3棟地下2層樓、地上11至15層樓的女性租賃公寓社區大樓「多棉村」（다솜마을），每一戶約15坪大，共有200戶，只要繳200萬韓元（約新台幣4.7萬元）保證金，就能以月租16.5萬（近新台幣4千元）的價格入住，擁有健身房、公共浴池、讀書室等公共設施，簽約一期為2年，續約後效期最多保障至8年，不過非女性不得申請入住。

▲「多棉村」建築物外觀。（圖／翻攝自Tistory）

由於當時申請入住、且有申請資格的民眾大多在鄰近工業區工作，然而如今面臨城南市產業結構改變的問題，去年12月的空屋率甚至高達28%，於是政府將入住的申請資格從在城南市工業區製造業工作的未婚女性，放寬至在城南市工作的未婚女性。

不過此舉卻招來大批南韓男性網友們極度不滿！根據南韓網路媒體《Insight》，網路論壇FM Korea上就有網友上傳一系列圖文表達不滿。男網友表示，政府所推動的「青年住宅」根本就是有意排除男性，雖然一戶擁有2個房間、個人廚房、衛浴、配備天然瓦斯，但限定未婚女性才能入住的規定早已違反憲法追求的「兩性平等」。

▼「多棉村」公共健身房。（圖／翻攝自Tistory）





▲「多棉村」公共讀書室。（圖／翻攝自Tistory）

男網友表示，「儘管男性們家庭環境再怎麼困難、月薪再怎麼少、須扶養的人再怎麼多，只因為身為『男性』，就慘遭剝奪居住在更好環境的機會。到底為何，明明青年住宅權力問題須由男女兩性共同承擔，卻（在該青年公寓）排除特定性別？」

男網友痛批，「男性反而是二等公民」。他表示，「男性反而需要因國家法律規定服兵役2年，比女性更晚才能存到錢，到底青年居住政策是以什麼條件為根據去排除男性入住？」

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