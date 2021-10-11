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政治素人「法版川普」民調衝第2！　主打零移民挑戰2022總統大位

▲▼澤穆爾（Éric Zemmour）被稱作法版川普。（圖／路透）

▲澤穆爾（Éric Zemmour）被稱作法版川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

法國將在2022年進行總統大選，儘管現任總統馬克宏尚未表態參選，但最新民調支持度仍舊穩居第一。值得注意的是，政治素人澤穆爾（Éric Zemmour）居然以17％的支持度位居民調第二，極右翼的他被稱為「法版川普」，強調愛國與反移民。

現年63歲的澤穆爾沒有任何參政與任職於政府的經驗，卻在2022年的總統大選中異軍突起，以17％的支持度位居第二，馬克宏（Emmanuel Macron）以24％穩居第一，第三名則是曾與馬克宏在2017大選進入第二輪投票的極右派領袖雷朋（Marine Le Pen），支持度為15％。第4是獲13％的右派貝特宏（Xavier Bertrand）；左翼候選人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）以11％位居第5。

沒有政黨做靠山的澤穆爾意識形態為極右翼，以知識分子的身分批評時政，收穫大批粉絲，然而激進言論也時常招致爭議與討論。費加洛報（Le Figaro）就特別比較澤穆爾與美國前總統川普（Donald Trump）的相似之處。

澤穆爾提出白人至上的取代理論（grand remplacement），表示若法國再不管制邊境，「純種法國人」就將被外來移民取代；川普則是企圖於美墨邊境設立城牆，杜絕非法移民入境。澤穆爾也和川普一樣佔有相當高的媒體聲量，據統計，過去1個月內他佔據了電視新聞黃金時段、報紙頭條共16次。

儘管澤穆爾尚未正式宣布參選總統，但他數度放話表示雷朋「永遠不可能贏得大選」，並說雷朋說話已和馬克宏一個樣。法國2022年總統大選將於4月10日與24日舉行，距今倒數6個月。

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