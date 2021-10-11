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金正恩發表雙十黨慶演說！聚焦內政「未提美韓」　美軍派偵察機監視

▲▼金正恩10日在雙十黨慶上發表演說。（圖／路透社）

▲金正恩10日在雙十黨慶上發表演說。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）昨（10）日迎來第76周年的勞動黨創黨紀念日，由於今年並非慣例上的「逢五逢十」，因此今年並不像去年黨慶時舉行大型閱兵，各地僅放煙火或舉行大型舞蹈會慶祝。而北韓最高領導人金正恩則發表黨慶紀念演說，加強內部勢力團結，內容主要聚焦在改善人民生活問題，並未向美國、南韓釋出外交訊息。

根據北韓官媒《朝中社》今（11）日報導，金正恩10月10日在朝鮮勞動黨創黨76周年紀念講演會上，發表「迎向社會主義建設的新發展，改善強化黨的事業吧」為題的演說，內容首先提到今年1月勞動黨第8次全代會上所制定的「5個年計劃」，透過發展國家經濟來改善人民的食衣住等生活問題。

同時，金正恩也向黨內幹部呼籲，應該善待、尊重人民，符合黨為人民服務的宗旨。南韓《韓聯社》分析，隨著聯合國為首的國際社會強化對北韓的經濟制裁措施，以及全球新冠肺炎疫情短期內無法可解，加上梅雨颱風所造成的洪澇災，讓民眾的生活苦不堪言，因此金正恩此舉被視為是安撫民心、強化團結內部勢力的意圖。

另外，金正恩才於9月29日在施政演說上向南韓、美國傳達北韓的立場，呼籲應維持平等、尊重，同時撤回敵對政策與態度，如此才有對話的可能。如今僅相隔10天，金正恩在黨慶演說上自然並未特別向南韓、美國釋出其他外交訊息，僅向黨內各官員指示今年內須達成的目標，以及回憶過去上台執政10年來的政績。

而南韓媒體《News1》則引述飛航追蹤專業網站「Flightradar24」指出，佈署於日本沖繩駐日美軍嘉手納空軍基地的「鉚接」電子偵察機（Rivet Joint）RC-135從9日下午至10日上午曾飛行至韓半島（朝鮮半島），至少長達8個小時在西海（黃海）、首爾首都圈、江原道上空盤旋巡邏，偵測北韓在軍事上的一舉一動。軍事專家表示，這不排除與美軍洞察到北韓即將試射飛彈有關。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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