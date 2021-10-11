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19歲爽中頭獎「激戰4千女」　3.7億花10年就破產！超慘得主現況曝

▲▼英國男子卡羅（Michael Carroll）19歲中樂透頭獎，下場超慘。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 卡羅只花1英鎊就中頭獎。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人都夢想一夜致富，英國男子麥可．卡羅（Michael Carroll）卻因此臭名遠播。他在19歲那年中了樂透頭獎，開心領回970萬英鎊（約新台幣3.7億元）彩金，但全揮霍在酗酒、吸毒及嫖妓上，短短10年就花得一毛不剩，妻子也因他的出軌而離開他。不過近來有消息指出，二人已經再婚，重新結為夫妻。

《每日郵報》報導，現年38歲的卡羅2002年在諾福克郡當清潔工時，花1英鎊買了一張彩券，贏得了數百萬元的頭獎，此後將錢財全都花在喝酒、毒品、跑車、度假和性愛趴上。卡羅從不掩飾自己的風流情事，聲稱曾和4000名女子發生關係，更自稱是個徹頭徹尾的酒鬼。

▲▼英國男子卡羅（Michael Carroll）19歲中樂透頭獎，下場超慘。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 卡羅把錢都花在喝酒和性愛趴上。（圖／翻攝自YouTube）

他2003年和妻子艾特肯（Sandra Aitken）結婚，育有一女，但他荒淫無度的生活方式讓這段婚姻很快就觸礁，2008年離婚。艾特肯隔年接受《鏡報》訪問時表示，「麥可以為自己是個大人物，因為有錢，所以比任何人都優秀，身邊的人都是小跟班。我離開他是因為他把千萬英鎊浪費在酗酒、吸毒，還和妓女偷情。」

離婚對卡羅的生活絲毫沒有影響，依然經常被拍到穿戴名牌珠寶和招牌的運動服，繼續奢侈度日，因脫序行為上法庭30多次。他在2004年因恐嚇鄰居被判反社會行為禁令（ASBO），又因違反毒癮治療命令而入獄5個月；2005年被律師警告，財產僅剩100萬英鎊；2006年2月因鬥毆被判關9個月，最後在2013年2月宣告破產，重新開始領求職補助金。

卡羅最低潮時一度住進專收露宿者的旅館，在這3個月間努力求職，後來找到一份餅乾工廠的工作，又取得在屠宰場工作的證照，2019年搬到蘇格蘭當煤礦工，每周工作7天，當時向《鏡報》表示，「那是我一生中最美好的10年，而且只花了1英鎊。我回首過去時沒有任何遺憾，這是真的。」

▲▼英國男子卡羅（Michael Carroll）19歲中樂透頭獎，下場超慘。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 卡羅總是戴著名貴的金飾。（圖／翻攝自YouTube）

這段戲劇性的經歷令他被稱為「樂透蠢蛋」（Lotto lout），不過，最近有消息傳出，他和艾特肯已經再婚。根據《每日記錄》，他們3日在一場私人儀式上低調完婚，在貝爾法斯特過著平靜的生活。

知情人士透露，「麥可現在冷靜很多，過得很好，也很認真工作。他和妻子已經重修舊好，一切都很順利。過去幾個月來，事情進展得很快，他們重新墜入愛河，現在在一起很開心，過去的事情都已忘懷。」

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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