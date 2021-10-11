埃及上萬盒國藥疫苗被遺棄　「直接扔水溝」超扯畫面曝！3人遭逮

▲埃及大量疫苗被遺棄。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

埃及檢方10日證實，多達1萬3412個盒裝的中國國藥疫苗被遺棄在一處污水溝，總價值超過500萬埃及鎊（約新台幣900萬元）。經追查，埃及當局發現埃及生物製品和疫苗控股公司的藥劑師、倉管人員、運貨司機涉有重嫌，3人已被逮捕。

綜合路透、今日埃及報導，該批疫苗原本要配送給開羅以南220公里的明亞省首府明亞市的衛生局，但日前卻被人發現，明亞市北邊的貝尼邁扎爾有大量未使用過的新冠疫苗被棄置在一處小型污水溝。依據當地居民拍下的畫面，成堆的白色盒子散落在污水溝。這段影片隨即在網路上瘋傳，引發各界關注。

Local villagers in Upper Egypt have found a large number of doses of the Chinese COVID-19 Sinopharm vaccine dumped on a small wastewater canal in a village of Bani Mazar city, Minya governorate.



Details at: https://t.co/VupfLRUeEl#EgyptToday #Egypt| #مصر #فيروس #كورونا #المنيا pic.twitter.com/SdY7VCHLDd — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) October 8, 2021

當局表示，因疫苗存放環境必須維持在特定溫度，加上暴露在外可能遭受天氣影響，該批疫苗均已不適合使用。除了被遺棄的1.3萬多盒疫苗之外，依據檢方說法，明亞衛生局倉庫還有4988盒疫苗不見。

經追查，埃及生物製品和疫苗控股公司（VACSERA）的藥劑師、倉管人員、運貨司機涉有重嫌，3人均已被逮捕。現已知該批疫苗是在藥劑師把疫苗交給司機後才丟失，初步調查顯示，藥劑師與倉管人員有重大疏失，但因2人說詞相互矛盾，因此他們與司機共同被拘留做進一步調查。

#مصر || محافظ #المنيا يأمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة عثور أهالي قرية إبشاق التابعة لمركز بني مزارعلى كمية من لقاح فيروس كورونا ملقاة بالقرب من إحدى الترع بالقرية pic.twitter.com/AozHGNNrrM — الخلاصة (@AKholasa) October 7, 2021

►雪梨睽違4個月解封！民眾午夜湧入酒吧嗨翻 澳洲轉向與新冠共存

►英國爆多起新冠檢測異常 官員最新建議：PCR陰性有症狀就要隔離

►不強制隔離、免篩檢！新加坡開始與病毒共存 新常態7大重點一次看

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜