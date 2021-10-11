不強制隔離、免篩檢！新加坡開始與病毒共存　新常態7大重點一次看

▲新加坡宣布放棄清零，改與新冠共存，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

新加坡總理李顯龍在9日的全國演說中宣布，政府將改變新冠防疫策略，不再強求「清零」病例，轉為「與病毒共存」，因此政府的新冠檢測、隔離與疫苗接種計劃都會有所改變。他同時也呼籲人民，不要讓對病毒的恐懼癱瘓了生活。

新加坡亞洲新聞台整理了以下7項當地將於本週上路的新措施，讓人們了解新加坡在邁進與病毒共存的「新常態」後，政府的政策有何改變。

1. 未接種新冠疫苗人士被禁止在餐廳、咖啡廳用餐，也不可進入旅遊景點、商場等地。

2. 曾與新冠確診者密切接觸的人士不再需要被強制隔離，但相關人士需在接獲當局發出的健康風險警告起，進行連續7天的快速抗原檢測（ART）與自主隔離。

3. 出現明顯新冠症狀或感到身體不適者才需要接受PCR檢測，無症狀者如需篩檢，以快篩檢測為主。

4. 除了年長者與4歲以下兒童等高風險族群外，幾乎所有確診者都以居家療養為主。

5. 新加坡政府目前正密切觀察美國兒童接種新冠疫苗的狀況，並計劃於明年初讓12歲以下兒童接種疫苗。

6. 擴大第三劑新冠疫苗加強劑的接種人群。

7. 政府預計新加坡至少需要3至6個月才會進入新常態，並預期未來幾週病例數將持續增加，但情況會在達到高峰後好轉。當單日確診數持續穩定維持在每天數百例，且無明顯增多時，民眾就可回到疫情前的常態活動。

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