劇院布景拉錯邊！演員「頭被壓爆」慘死畫面曝光　觀眾以為還在演

▲葉夫根尼庫勒什被舞台布景壓住身亡。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre）9日發生一起死亡意外，當晚一名男演員在更換布景時，居然被直接壓住，當場爆頭慘死舞台上。舞台上的演員在第一時間並未注意，但從曝光的影片可以看到，突然有人大叫，舞台上的演員看起來相當恐懼焦躁，台下的觀眾才發現舞台上出事了。

根據《每日郵報》報導，37歲的俄羅斯知名演員男演員葉夫根尼庫勒什（Yevgeny Kulesh）9日在莫斯科大劇院參與林姆斯基‧高沙可夫（Nikolai Rimsky-Korsakov）知名歌劇《薩德科》（Sadko）的演出，結果在更換布景時，因為移動方向錯誤，不慎被布景壓住，當場爆頭慘死，現場畫面也在推特曝光。

Большой театр отменил спектакль «Садко» 10 октября после гибели актера. Билеты можно вернуть в кассы: https://t.co/1u6h5x1GaW pic.twitter.com/wA04lM6eFO — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 10, 2021

從影片中可以看到，舞台上的演員在第一時並沒有發現，直到有一名男子突然大叫，演員們這才發現出事了，弦樂隊演奏也立刻中斷。演員們紛紛上前試圖將布景舉起，一邊大喊著，「停！停！快叫救護車，有人被壓住了，流了很多血。」

Yevgeny #Kulesh, a 37-year-old Russian actor, was crushed to death by falling scenery at Moscow's world-famous #Bolshoi Theatre. On Saturday, he was killed in an accident during a set change in the opera #Sadko. Onlookers attempted but failed to resuscitate him. #ActorDead pic.twitter.com/FOhLoFyUVi — (@newsflash_TF) October 10, 2021

其中一名目擊者表示，當時第一幕的布景降下，結果突然有人大喊，「醫生！我們需要一輛救護車，有人被壓到了，後來樂隊安靜下來，布幕也被拉上。」其他觀眾也說，他們一開始以為這是表演的一部分，但很快就明白這是一場意外。

莫斯科大劇院前首席舞蹈演員齊斯卡爾澤（Nikolai Tsiskardze）表示，該劇院的工作環境和條件非常差，「後台就像是地獄，演員很容易被弄傷，但我工作的25年來從未改善，那裡毫無秩序可言。」

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