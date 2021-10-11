捷克反對黨領袖費亞拉有望接任總理　去年底曾規劃訪台

▲ 費亞拉原本打算去年底訪問台灣，可惜因為疫情沒有成行。。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林育立柏林10日專電

捷克大選由反對派拿下過半席位，人民民主黨黨魁費亞拉如無意外將接任下任總理。費亞拉出身學術圈，冷靜的知識份子形象在捷克政壇是異數，原本規劃訪問台灣，可惜因為疫情沒有成行。

現年57歲的費亞拉（Petr Fiala）來自捷克第二大城布爾諾（Brno），2002年成為政治學教授。他從2004年到2011年擔任布爾諾的馬薩里克大學（Masaryk University）校長，大學在他的領導下發展成中歐重要的教學和研究機構。

2012年5月，費亞拉以無黨籍身份出任教育部長，從此踏入政壇，次年選上眾議員並加入人民民主黨（ODS）。這個支持自由市場的保守派大黨，自從1990年捷克走向民主化以來執政多次，但2012年因貪污醜聞士氣大傷，在費亞拉2014年接任黨魁後才逐漸走出谷底。

費亞拉學者出身，講話不疾不徐，冷靜的知識份子形象與善於討好和煽動選民的總統齊曼（Miloš Zeman）和總理巴比斯（Andrej Babiš）大異其趣，可說是捷克政壇的異數。

巴比斯執政4年來醜聞纏身，捷克近年一再出現大規模的反巴比斯示威，選前在野的5個政黨組成2大聯盟，在上週末大選成功拿下過半席位，反映民意求變。開票當晚，費亞拉強調這次勝選是誠實和以價值為導向的政治的勝利，承諾執政後將實施與巴比斯完全不同的政策。

人民民主黨本身對台灣無特地立場，執政後是否會調整政策目前還很難說，不過黨內有多位親台人士，例如去年9月訪台的參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）。費亞拉原本也打算在去年年底訪問台灣，可惜因為疫情沒有成行。（編輯：韋樞）