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辣妞靠性感自拍賺進一棟房！　辭月薪4.6萬OL轉當成人網紅

▲▼辣妞靠性感自拍賺進一棟房！　甩月薪4.6萬OL工作轉當成人網紅。（圖／翻攝自推特）

▲蕊依表示成人網紅事業讓她終於買得了房子。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

成人平台「OnlyFans」成立5年至今已擁有1.5億位用戶，也讓不少人終於賺進大錢翻身。27歲的蕊依（Emilie Rae）原本是一個月領1200元英鎊（約新台幣4.6萬元）的上班族，但決定加入「OnlyFans」分享各種辣照後，竟然在頭24小時就賺進了2000英鎊（約新台幣7.6萬元），讓她決定要全心投入平台事業，「如果不是因為性工作，我永遠都無法買下人生第一間房、零負債和體驗各種事物。」

英媒《獨立報》旗下的「indy100」訪問到蕊依，原本月領乾薪的她在2018年4月一天加入「OnlyFans」，把她手機相簿裡的一些自拍照上傳，結果24小時內就賺進了2000英鎊。她稱這是「改變人生的決定」，當時還是上班族的她8個後就辭掉辦公室工作，全心投入成為一名成人內容創作者。

▲▼辣妞靠性感自拍賺進一棟房！　甩月薪4.6萬OL工作轉當成人網紅。（圖／翻攝自推特）

▲▼蕊依每天都會看過粉絲來信要求，夠新鮮特別的就會採納。（圖／翻攝自推特）

▲▼辣妞靠性感自拍賺進一棟房！　甩月薪4.6萬OL工作轉當成人網紅。（圖／翻攝自推特）

不過成人內容創作者不像一般人想的拍拍美照就好，蕊依透露她每天的時間規劃早已不同以往，醒來就在想今天的穿著、訂閱用戶提出的要求，以及調整燈光等設備，而拍攝地點都是在她家或是飯店房間內。她通常在3小時內拍完150張照片，內容還都不能千篇一律，必須要有新想法、新姿勢和能夠引起訂閱戶興奮的內容。

觀眾來函的要求千奇百怪，其中一名男性要求她拍一張鼻子裹上石膏，一副「少女遇難」的照片，「我脖子戴上互頸假裝受傷的戲碼他很吃這一套，他喜歡收到我穿戴那些道具做一些日常瑣事的照片，看起來受傷又無助，等著他來拯救我。」

蕊依擔心自己的工作不被家人接受，所以一直隱瞞，直到哥哥發現她的收入來源後，她還得付一筆封口費要哥哥別告訴爸媽，但最後他還是說了，「讓人驚訝的是，他們只是聳聳肩就表示全力支持。我是那些幸運的人之一，有些人不會得到他們家人和朋友的支持。」

根據蕊依的經驗很容易讓人以為這是一門只賺不賠的生意，但也存在理財不易的情況，加上平台收取高達20％的抽成，「真的會吃掉妳辛苦賺來的利潤」。此外「OnlyFans」先前還祭出全面下架情色內容的禁令，雖然立刻遭到強烈反彈而在6天後撤銷禁令，但蕊依表示平台的舉動已經嚇壞這些創作者，讓他們覺得自己是隨時可以「被斷尾」的人。

雖然對「OnlyFans」混亂的營運方針感到失望，蕊依並不後悔踏進這行，她認為透過自己的照片、創造力，她在某種層面上慰藉了人們的心靈，而所做的事情讓她覺得自己更像是一個演員。她說雖然這個工作很耗時，還會因為直接面對網友等而對心靈造成很大負擔，但「如果妳投入時間取得成功的話，它可以完全扭轉妳的世界。」

►零廚藝照樣能裝賢慧！

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