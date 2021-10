現場影片曝！美國酒吧爆「多人開槍」　20歲女當場亡14人送醫

Aftermath video from the mass shooting at Seventh Street Truck Park bar in St. Paul, #Minneapolis this morning. 15 shot, 1 dead, and the deceased is a 20-year-old woman. pic.twitter.com/2pC0uuCpNT

文/中央社明尼蘇達州聖保羅市10日電

警方表示,位於美國明尼蘇達州聖保羅市一家門庭若市的酒吧,今天凌晨爆發槍擊,造成一名20歲女性死亡及14人受傷。

美聯社報導,剛過午夜沒多久,位於聖保羅市(St. Paul)的第7街卡車公園(Seventh Street Truck Park)酒吧傳槍響,警方表示,由初步掌握的消息得知,約有數名民眾開槍,至於爆發槍擊的原因仍有待釐清,沒有人被逮捕。

▲▼酒吧槍擊留下滿地混亂,葬送一條人命。(圖/翻攝自推特)

警方發言人林德茲(Steve Linders):「這家酒吧生意興隆,很多人來此就是尋歡作樂,然後有幾個人突然拔槍接著不分青紅皂白扣扳機,絲毫不顧惜人命,我想到那個不過是來此找樂子的喪命婦女,一分鐘前她還手舞足蹈有說有笑,接下來就死在友人的懷裡,簡直就是悲劇。」

14 SHOT, ONE KILLED: Saint Paul PD on scene near a row of restaurants on 7th Street between Chestnut and Xcel Energy Center. Police say 14 people injured, one killed during shootout inside St. Paul bar around 12:15 a.m. @kare11 pic.twitter.com/au5DKUwqE9