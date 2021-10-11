紐時：莫德納追逐獲利「優先給富國」 窮國只能枯等

▲紐時報導，莫德納追逐獲利，令窮國難以取得疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

「紐約時報」報導，美國莫德納公司（Moderna）的COVID-19疫苗目前似乎是世上最有效，但至今這支疫苗卻幾乎只供應富國，讓較窮國家枯等，莫德納因此料將賺進上百億美元獲利。

報導指出，莫德納在美國政府提供財務和科學技術支援下，成功研發出突破性的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。但根據追蹤疫苗出貨數據的公司Airfinity提供的資料，莫德納疫苗出貨給富國的比例高於任何其他COVID-19疫苗廠商。

莫德納出貨給世界銀行（World Bank）所列低收入國家的疫苗數量僅約100萬劑，反觀美國藥廠輝瑞（Pfizer）和嬌生（Johnson & Johnson）對這類國家的疫苗出貨量則分別達到840萬劑和約2500萬劑。

此外，只有少數中等收入國家和莫德納達成疫苗採購協議，且其中大部分仍尚未收到任何出貨。此外，當中至少有3個國家的政府官員透露，他們的採購價格高於美國或歐洲聯盟（EU）。

例如泰國和哥倫比亞便溢價採購莫德納疫苗，波札那（Botswana）的到貨延遲，突尼西亞則無法與莫德納接洽。

報導說，位於美國麻州的莫德納不像輝瑞、嬌生和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）有多款藥品和其他產品，他們唯一商品就是COVID-19疫苗，因此這支疫苗的商業成功與否關乎莫德納的前途。

美國政府給予莫德納13億美元（約新台幣364億元）疫苗研發補助款，每劑採購價是15至16.5美元；歐盟採購的莫德納疫苗每劑價格為22.6至25.5美元，而世銀列為中上收入國家的波札那、泰國和哥倫比亞採購價則介於27和30美元。

莫德納曾表示，COVID-19疫苗預估今年可為公司創造至少200億美元（約新台幣5600億元）營收，這將使得莫德納疫苗名列史上最賺錢醫療產品之一。

莫德納2019年公布的全年獲利僅6000萬美元，而據晨星公司（Morningstar）產業分析師安德森（Karen Andersen）預估，莫德納疫苗帶來的獲利可能將高達140億美元（約新台幣3920億元）。

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