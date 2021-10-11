中國申請入CPTPP　經濟學人：北京很少天真行事

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

中國申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），儘管遭到外國輕蔑看待且成功機率看似不高，但英國「經濟學人」雜誌指出，北京很少天真行事，這一步重要且透露許多訊息。

中國9月16日正式遞件，要求加入這個現由11國組成、涵蓋亞洲和美洲共5億人口消費市場的貿易區塊。但許多外國分析師甚至一些外國政府官員分別公開和私下信心滿滿預言，中國將永遠不會獲准加入CPTPP。

「經濟學人」（The Economist）表示，會有懷疑論是可以理解的。因為CPTPP以市場開放和公平競爭為訴求，成員國皆同意要對大型國有企業補貼加以限制、開放大部分的跨境資料交流、以法律禁止強迫勞動及其他許多承諾。但中國近年來轉趨中央集權和著迷於維護安全，想當然耳難以達到這些要求。

CPTPP來自美國主導的跨太平洋夥伴協定（TPP），後者原本目的是要將亞太地區打造為遵守規則的自由貿易活動堡壘，好逼中國選擇要改革由國家支配的資本主義經濟模式，或是被孤立。

但在美國前總統川普（Donald Trump）帶領國家退出TPP，並由日本領導其餘成員國組成CPTPP後，中國見到契機，於是北京官員2年前開始研究加入難度。

他們的結論是，由於中國和澳洲、加拿大、日本等享有否決權的成員國關係緊繃，因此入會難上加難。但慶幸的是，對中國檢視可能更嚴格的美國尚未加入。拜登（Joe Biden）政府主張將美國勞工權益置於企業獲利和擴大全球貿易之前。

一言蔽之，中國對於加入CPTPP是認真的，且從多方顯露不同形式的自信心增強可為最佳例證。其中較不具危險性的論述，是一群學者、技術官僚和企業人士組成所謂改革派陣營提出的謹慎樂觀說法。

這些人原本支持中國經濟自由化，但眼見當權派熱衷於政治控制、追求穩定、安全和國家自給自足，他們為免惹禍上身，轉為以提高國家效率為訴求。

他們聲稱，中國如此強大和技術進步，若能移除貿易壁壘和支持共通的國際規則，例如保護智慧財產權，將讓中國獲益。他們並冀望外來壓力將戰勝國內特殊利益，如同中國2001年加入世界貿易組織（WTO）時的情況。

另外有一種自信心，則是驅使中國領導階層在內的民族主義者擁抱CPTPP。他們不僅相信中國的國家領導制度能與世界競爭，甚至明顯較優。

這類官員和學者認為，市場力量能帶來受歡迎的效率，但中國制度有個秘密武器，那就是將穩定置為優先要務。他們舉例，中國用嚴格、集體的方式處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，成果與崇尚自由的西方國家慘烈染疫死亡人數形成對比。

這類人士賭的是，加入CPTPP既能增加中國對外貿易及實行有用的紀律，又不會削減國家對經濟的強力政治控制。他們嗅到這是推展心中珍視目標的歷史性機會，也就是讓全世界尊敬中國的政治制度。

然而中國加入CPTPP的最大障礙，並非能否修改國內規則，而是取得外界信任。一名日本高級官員便表示，他擔心中國為了滿足入會條件而立法修法，但實際上卻做不到。他感嘆說，若美國也在談判桌上，要挑戰中國這類行為會更容易。

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