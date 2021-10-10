真子公主準婆婆陷「A錢風波」！百人反對結婚怒上街示威　網嗨翻

記者王佩翊／編譯

日本真子公主26日即將與未婚夫小室圭完婚，然而距離婚期只剩16天，小室圭母親小室佳代爆出來的一連串醜聞，卻都沒有得到解決，讓部分民眾氣得走上街頭抗議，並高舉「反對結婚」的旗幟，要求小室一家人不要再浪費公帑。

根據《東京體育》報導，現年29歲的真子公主訂婚4年後，終於要在26日與大學同學的未婚夫小室圭正式登記結婚，並退出皇籍。不過兩人2017年9月訂婚後，同年12月小室圭的母親小室佳代就被爆出積欠前未婚夫債務不肯償還，直到今年都還爆出，小室佳代不當領取遺屬年金與傷病給付，引發民眾嚴重反感。

▲真子公主與未婚夫小室圭是大學同學。（圖／達志影像／美聯社）



在這樣的情況下，真子公主卻堅持要下嫁，讓部分民眾不滿，因此決定在10日一同走上東京街頭抗議。組織這場示威遊行的Youtuber「京」表示，小室圭引發的一連串風波，導致皇室必須派出更多人力進行維安，根本就是浪費人民的納稅錢，而在發生一連串風波後，小室也應該要有誠意地好好向全國人民說明事情原委。

該示威遊行自9月開始，接連走遍東京、神奈川、大阪以及福岡等地。據悉，10日的東京示威遊行更是吸引100多人參與，其中有近8成為女性。受到新冠疫情影響，示威民眾並沒有大聲呼喊口號，而是安靜地高舉「反對結婚」、「要好好保護皇室」、「別再開荒謬的記者會了」、「好好調查小室母子的A錢疑雲」等字樣的橫幅。

對此，有大批網友表示贊同並稱，「終於有人報導了」、「好有行動力」、「請小室圭好好說明相關疑雲」、「小室不要再利用皇室了」等。

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