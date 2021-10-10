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抽脂抽到死！22歲正妹「花5千元」想變美　被密醫丟著痛苦斷氣

▲▼墨西哥22歲正妹抽脂手術死亡。（圖／翻攝自Facebook／Cinthia Vega）

▲22歲的辛西亞接受抽脂手術後死亡。（圖／翻攝自Facebook／Cinthia Vega）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥蒙特雷市（Monterrey）發生一起悲劇，22歲少女辛西亞（Cinthia Lizeth Vega）對身材不夠滿意，決定接受整形手術，原本還慶幸找到一間「划算」診所，豐臀、抽脂只要4000元比索（約新台幣5415元），未料命喪手術台。據悉，該診所的醫護與員工都沒有相關執照，他們發現鑄成大錯，竟還把患者丟著等死，立刻跑路潛逃。

《鏡報》報導，辛西亞4日前往耶洛因美體診所（Elohim Integral Esthetic Services）接受手術，但施打完麻醉藥劑後，血壓瞬間飆高，儘管送往大醫院急救，仍因併發症身亡。

父親胡里歐（Julio César Vega）表示，所有家人「都叫她不要去，但她還是想要這麼做」，而診所負責人南西（Dr Nancy Deyanira Mireles Reyna）與員工們消息處理，害死人命竟還神隱。

據悉，該診所早有醫療疏失前科，如今被查證指出，僅能提供一般醫療及私人專業藥物諮詢服務，所有職員都沒有實施外科手術的執照。新萊昂州（Nuevo León）公衛部門目前已經強制關閉診所，並與相關單位合作展開調查。

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