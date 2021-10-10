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日兒童樂園迷宮「3樓地板突崩塌」釀7傷　遊客玩到一半秒摔下樓！

▲▼日本兒童樂園立體迷宮「3樓地板突崩塌」　7遊客瞬間重摔到2樓！。（圖／東条湖玩具王國官網）

▲東条湖玩具王國的遊樂設施已非首次發生意外。（圖／東条湖玩具王國官網）

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣加東市的兒童樂園「東条湖玩具王國」10日下午2時左右驚傳倒塌意外，一共造成7人受傷。事發當時，園區內5層樓高的立體迷宮設施3樓地板突然塌陷，當場導致正在迷宮裡遊玩的7名遊客跌落至2樓，分別受到輕重傷。

根據《神戶新聞》報導，兵庫縣加東市黑谷的兒童樂園「東条湖玩具王國」10日下午2時發生設施倒塌意外，警消接獲工作人員通報後，隨即趕往現場。警方表示，發生事故的是園區內的一棟5層樓高立體迷宮，其中3樓的木製地板不知為何突然塌陷，導致7名正在3樓的遊客瞬間重摔至2.4公尺下的2樓。

警方表示，3樓地板的坑洞長約2.3公尺、寬1.8公尺。該起事故一共造成7名遊客分別受到輕重傷，為2男5女，其中1人為7歲女童，1人為1歲女嬰，然而根據官網顯示，該遊樂器材僅開放2歲以上使用，因此工作人員在管理上是否有疏失，仍待調查。另外，7人被發現時還有意識，並無生命危險。

根據「東条湖玩具王國」官網顯示，該樂園位於東条湖附近，園區內有約20個景點與泳池，附近也設置飯店與高爾夫球場，是著名的親子觀光景點，然而誰也沒想到竟然會發生倒塌意外。

另一方面，「東条湖玩具王國」的前身「東条湖樂園」早在1995年也曾發生遊樂器材出包的事件，當時有一名女童搭乘大型遊樂設施時跌落，最後不幸死亡。

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