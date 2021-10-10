日變電所起火　爆炸聲四起「震到房子在晃」！JR東日本9線路停駛

▲變電所火災後，多個車站緊急停電，至少9條路線一度停駛。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本JR東日本位於埼玉縣蕨市的變電所10日下午1時驚傳火災，現場傳出多次爆炸聲響，同時造成電力供給出現問題，連帶導致JR多條路線延誤及停駛，部分車站也突然停電。目前已經緊急改由其他變電所提供電力，另有部分路線恢復行駛，JR也在緊急投入搶通作業。警消表示，此次火災並未傳出有人員受傷。

根據《日本放送協會》報導，埼玉縣JR蕨交流變電所10日中午12時50分左右被附近民眾通報，出現可疑爆炸聲響，疑似發生火災。警消人員趕往現場後，的確發現變電所內起火，緊急投入救火行動，直到下午1時半左右才成功撲滅火勢。

JR蕨交流變電所是負責提供電給埼玉、東京等多條JR路線使用的基幹變電所，發生火災後，已經暫時改由其他變電所提供電力，因此各停駛路線也逐漸重啟。火災發生後，除了造成多條線路停駛外，也有數個車站受到影響，因此停電。

由於火災造成的停電使山手線、京濱東北線、常磐線、埼京線、京葉線、武藏野線、宇都宮線、高埼線以及湖南新宿線一度停駛，電路經搶救後，山手線、京葉線、武藏野線、常磐線以及埼京線部分列車已恢復行駛。

一名住在變電所附近的80多歲女性表示，「當時（火災）在家裡聽到砰的聲音，之後又接連出現2次的爆炸聲響，家裡也有一點搖晃。因為太害怕所以出來查看，沒想到就看到黑煙不斷竄出來，真的很可怕。」

警方與消防人員第一時間全面投入救火，只花了半個小時就撲滅火勢，且沒有傳出任何傷亡。不過根據《日本放送協會》空拍機所取得的畫面，直到火勢撲滅後，變電所內部份設施仍有濃煙冒出。

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