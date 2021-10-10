一拳暴擊大白鯊的臉！男遇攻擊成功脫逃　齒痕爬滿腿驚揭恐怖過程

▲美國男子揍大白鯊臉部製造空檔脫逃。（組圖／左圖取自免費圖庫pixabay、右圖翻攝自當事人臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州38歲男子史丹利（Eric Steinley）3日來到海邊，但正當他在衝浪時，突然被一隻身長約3公尺的大白鯊咬住腿部，瞬間被拉下水。不過當下的他反應相當迅速，立刻一拳暴擊鯊魚臉部，最終成功逃脫保住性命。

綜合美國廣播公司等外媒報導，事發在加州鮭魚溪海灘（Salmon Creek Beach），史丹利當時正在海上衝浪，沒想到無預警被鯊魚咬住腿部，甚至是想咬斷他的腿，讓他瞬間爆血落入水中。他坦言，「我當時覺得有個很重的東西拉住我，就像夾子一樣夾住我的腿，然後就掉進海裡。」

被咬傷的史丹利當時其實覺得傷口處相當疼痛，但當下狀況似乎只有失去一條腿或是死掉這2種選項，最終他選擇一拳暴擊鯊魚臉部，成功讓鯊魚鬆口，他則是抓緊空檔脫逃，浮上水面換氣。

▲史丹利事後表示，在離開岸邊的那5分鐘感覺超級久。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

隨著史丹利呼喊求救後，朋友及當時在海邊的人全都衝過去救他。幸運的是，衝浪者趕緊利用衝浪板上的帶子做了臨時止血帶，減緩史丹利腿部出血的狀況，現場也有一名醫師在場協助，最終醫護人員趕到現場給予治療。

加州魚類野生動物管理局表示，依據史丹利衝浪板上留下的DNA及咬痕大小，初步推斷是一隻身長至少3公尺的大白鯊。

史丹利事後表示，在離開岸邊的那5分鐘感覺超級久，當下只能不回頭拼命回到岸上。儘管他現在已接受2次手術治療，至少需要1年的時間才能復原，但他還是希望之後能夠繼續衝浪，「我到現在還是不敢相信自己活了下來」。

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