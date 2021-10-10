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上回拿十字鎬砸地檢玻璃門　高雄男又貼「門面更換通知」下場出爐

▲▼ 高雄男子因不滿司法處置，竟跑到橋頭地檢署外張貼恐嚇紙 。（圖／記者黃子倩翻攝）
▲李男子跑到橋頭地檢署外張貼恐嚇紙 。（資料圖／ETtoday記者翻攝，下同）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名李姓男子，因不滿橋頭地檢署對案件的處置結果，竟拿著十字鎬砸橋檢玻璃門，雖然事後和解，但李男仍不罷休，又於半年後跑到地檢署大樓張貼「門面更換通知」暗示將再來砸玻璃，事後遭依法起訴，橋頭地檢署審理，將他依犯恐嚇公眾罪，處有期徒刑3個月，可易科罰金。

高雄一名李姓男子於去年4月29日，因不滿臺灣橋頭地方檢察署對他的案件處置，竟持十字鎬敲打橋頭地檢辦公大樓南側大門玻璃，這案與橋頭地檢達成和解，橋頭地檢撤回告訴後，為不起訴處分確定。

▲▼高雄男子因不滿司法處置，竟跑到橋頭地檢署外張貼恐嚇紙 。（圖／記者黃子倩翻攝）

沒想到同年10月13日，他又不滿橋頭地檢，跑到辦公大樓南側大門的員工出入口，在柱子上張貼一張寫有「門面更換通知，預計10月底前於橋頭地檢署更換門面，屆時請貴署備妥清潔員、玻璃安裝員，俾利作業」，表示他又將再次前往辦公大樓毀損玻璃，經橋頭地檢總務科長發現後報警處理。

李男在偵查、審理中表示：「希望藉由張貼過程，讓橋頭地檢去約束偽造文書、詐欺的嫌犯，不要傷害社會大眾」，以及提到：「我就是希望橋頭地檢全體員工依法執行義務，領薪水就該做工作，不然會被民眾說是米蟲」

辯護律師也表示，橋頭地檢通知李男涉及一件智慧財產相關案件，案件結束後向橋頭地檢聲請閱卷，但卻遭拒絕，且李男堅持認為他與橋頭地檢間有一份承諾書，應依法執行，並無恐嚇之意；加上他有到精神科就診，行為舉止是受精神疾病症狀影響。但法官認為他對此案行為舉止的意義及目的相關問題切題應答，可見他當時應具有識別能力及控制能力，因此判他犯恐嚇公眾罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

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