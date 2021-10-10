英國爆多起檢測結果異常　官員最新建議：PCR陰性有症狀就要隔離

▲衛生官員已知有多起新冠檢測結果不一致的狀況出現。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國部分地區新冠檢測異常現象，也就是快篩陽性後的PCR檢測為陰性，然而患者卻陸續出現染疫才會有的症狀。公衛官員對此發布新的建議，即便PCR檢測結果為陰性，一旦出現新冠症狀，也要進行自我隔離。

衛報報導，當地衛生官員已知道有多起新冠檢測結果不一致的狀況出現。急診醫師普萊斯（Zoe Price）透露，她的14歲女兒蘿西（Rosie）10月初身體不適嘔吐，快篩結果顯示陽性，但隨後2次的PCR檢測結果為陰性，更出現染疫才會有的失去嗅覺症狀。

直到蘿西因脫水住院時，接受院方的快速PCR檢測，這才得知其實自己確診。普萊斯說明，因為孩子出現症狀，所以不太相信檢測結果，依據臨床判斷假設蘿西已染疫，但同時也擔憂其他類似狀況的人可能因此鬆懈。

巴斯和東北薩默塞特議會公共衛生主管雷諾茲（Becky Reynolds）建議，應考量當地狀況並進行個人風險評估，也就是即便PCR陰性但仍染疫的可能性有多大，「如果認為很有可能染疫，即便PCR結果為陰性，也應該視此為確診並進行自我隔離。」

英國健康安全局（UKHSA）首席醫療顧問蘇珊霍普金斯（Susan Hopkins）表示，目前已得知部分地區出現快篩陽性、後續PCR檢測呈現陰性的狀況，正在調查中。

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