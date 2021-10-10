怕「新冠從大海傳進來」！金正恩下令禁出海捕漁...養殖水產全爛光

▲金正恩下令禁止漁民出海捕漁。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

新冠疫情爆發以前，曾有大批北韓漁船在東海捕漁，光是日本海上保安廳2019年給予警告的北韓漁船就高達1308艘，然而這些漁船自2020年開始卻逐漸消失在相關海域中。據悉，是因為北韓領導人金正恩認為，新冠肺炎可能會透過海水或是走私管道傳染，因此全面禁止漁民出海捕漁，讓漁民苦不堪言。

根據《Daily NK日本》總編高英起引述消息人士報導，金正恩祭出出海禁令後，許多依靠大海維生的漁民苦不堪言，根本無法維持生計。由於長期無法出海，海裡的魚越來越多，養殖水產也因無人管理照顧逐漸腐爛。然而儘管漁民們心疼不已，卻仍然無法違抗政府的禁令。

▲北韓至今仍聲稱國內零確診。（圖／達志影像／美聯社）



最終，有隸屬水產署的部分漁民忍無可忍，重新向中央提出捕撈作業申請，希望能暫時取得出海許可，但卻遭到駁回。官方表示，未來還得根據疫情變化才能決定是否開放，最快也要等到年底。據悉，由於平時北韓漁船在外海捕魚時經常發生走私行為，北韓當局擔憂新冠病毒也會透過這個途徑傳進北韓，所以才會全面禁止一切捕撈活動。

沒有了北韓漁船，以往捕漁的海域就只剩下中國漁船。儘管中國漁船在北韓領海內捕漁屬於違法行為，且北韓警備船也全力查緝，但是因為中國漁船的速度實在太快，當局根本無法進行有效管制。事實上，北韓領海擁有大量海產資源，連漁民都坦承，「只要捕撈幾個小時，就能大賺一筆。」因此才會有許多中國漁船不顧生命危險也要在進入北韓領海。

另一方面，2020年7月有一艘從遼寧省出發的漁船為了躲避北上的颱風，因此暫時進入北韓領海，並登陸平安北道鐵山郡的某個島，但是隨即遭到北韓人民軍開槍掃射，當時一共造成3人死亡。

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