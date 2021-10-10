《魷魚遊戲》歐美也瘋狂！外媒評選「7大名場面」：人性與情感毀滅

▲《魷魚遊戲》。（圖／Netflix提供）

記者羅翊宬／綜合外電報導

知名影視串流平台Netflix推出的韓國影集《魷魚遊戲》在全球廣受好評，榮登各國收視點擊排行榜第1名，不僅法國巴黎的年輕人甘願為它大排長龍、甚至打群架，就連美國某大學的警察也透過擴音器播放「一二三木頭人」來維持交通秩序。就有外媒評選劇中的「7大名場面」，分析該劇吸引觀眾眼球的因素。

美國商業娛樂新聞網站《商業內幕》（Business Insider）認為，劇中的6款遊戲其實在安排上別具巧思，因為每款遊戲都點起觀眾們的焦急之心，如同身歷其境般，壓力從最小暴增至最大。

▲《魷魚遊戲》一二三木頭人。（圖／翻攝自Instagram@netflixkr）

7. 無窮花（木槿花）盛開了（一二三木頭人）

這個遊戲是最具指標性的遊戲，因為是《魷魚遊戲》中第1個被玩的遊戲，而且其巨型娃娃模樣詭異、可怕，就連飾演流氓張德秀的演員許成泰（허성태，音譯）在接受專訪時都坦承被木頭人的娃娃嚇到，且美術組看到娃娃時滿意到讚嘆不已。

儘管還有許多遊戲等待探索，但身為打頭陣的遊戲，讓觀眾們看到劇中玩家們只因手臂輕微抽蓄，便被娃娃偵測到、進而開槍瞄準掃射噴血慘死的模樣，且玩家們意識到失敗時所面臨的死亡是真實存在，一半以上玩家慘遭屠殺，令觀眾嘆為觀止。另外，阿里拯救奇勳是非常英勇的行為。

6. 魷魚遊戲

節目最後一場遊戲，安排奇勳與好友尚佑（朴海秀飾演）展開激烈又血腥的殘酷對決，他們所玩的遊戲是韓國人在童年時玩過的兒童遊戲，這兩個曾經是莫逆之交的好友在某些情況下都占過上風，是這部劇的高潮之處。

▲深夜戰鬥充滿變數，是其中的高潮所在。（圖／Netflix提供）

5. 拔河比賽

當觀眾們看到劇中主角群所面臨到的敵對陣營沒有任何一名老弱婦孺、且都是身強體壯的男性時，就像奇勳的隊伍一樣，皆面臨到前所未有的生死恐懼。然而，老人吳一男憑靠著年輕時累積的經驗與聰明才智，指導團隊進行拔河比賽，過程中互有輸贏，看似失去一切，直到最後靠著吳一男的才智與曹尚佑的臨機一搏，才在比賽中存活下來。

4. 午夜時的戰鬥

雖然午夜時的戰鬥並不算在遊戲內，但這場比賽卻被主辦方巧妙安排，地點在參賽玩家們晚上睡覺時的宿舍。一到晚上關燈，玩家之間互相組織起聯盟、爆發全面性的戰爭，如此混亂且充滿血腥殘酷的過程，讓觀眾們繃緊神經，尤其德秀試著使出渾身解數要來對付觀眾們最愛的姜曉。

▲拔椪糖。（圖／翻攝自Netflix）

3. 拔椪糖（달고나 뽑기）

雖然這款遊戲減少許多肢體動作，但卻多了緊張刺激，這是款充滿懸念的遊戲，因為玩家們必須小心翼翼從椪糖中取出指定形狀，且不能使指定的形狀有任何一絲破損，看著玩家們用一根細針小心翼翼戳椪糖，對觀眾來說是一場揪心的折磨，尤其主角奇勳要完成最難的形狀，一把傘。

一些玩家不幸折斷椪糖的指定形狀，結果只好出局死亡。韓美女靈機一動用打火機加熱細針，而奇勳則不斷舔拭椪糖，直到椪糖溶化為止，此舉引發其他玩家們在最後幾秒內瘋狂舔舐椪糖。而在最後，一名慘遭淘汰的玩家劫持工作人員，加深遊戲的緊張感。

2. 玻璃橋

早在遊戲開始前氣氛就非常緊張，因為玩家們必須被決定進場順序，而奇勳則面臨到底是抉擇先走、還是後走的難題。遊戲開始時，玩家須採上由強化玻璃、一般玻璃製成的橋，當踩到一般玻璃時便會碎裂、跌到橋底，一旦選擇錯誤，就有可能踩空跌落橋底摔死，每一個選擇都充滿懸念，此時觀眾們屏氣凝息，等待被安排的命運。

德秀與美女的死亡增加該場遊戲的戲劇張力；而奇勳、尚佑、姜曉等最後3名玩家只能期盼前方的玩家能趕緊做出決定。

▲玩家在彈珠遊戲中，面臨情感上的嚴重毀滅。（圖／Netflix提供）

1. 打彈珠

該場遊戲雖然充滿許多戲劇性的轉折、且場景壯觀，但卻讓玩家們彼此互相感受到龐大的情感壓力，玩家們須經過一段時間才能恢復。首先，玩家們必須從中選擇一個合作夥伴，成了這場遊戲緊張的開端，以為是尋找隊友，然而卻面臨殘酷轉折，實際上兩人需要互相競爭、分出勝負，這讓現實生活中的朋友、甚至夫妻被迫從生與死之間做出抉擇。

但是，奇勳與一男之間的競賽讓情況變得更加複雜！奇勳試圖讓一男回到比賽，但一男早已失去理智與記憶。最後，奇勳還是成功騙過老人一男，直到一男說出他其實一直都知道自己被騙，最後甚至讓奇勳贏得這場遊戲。

當然，這是一場緊張的比賽，但最終卻也讓雙方的情感與信賴面臨極致毀滅。

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