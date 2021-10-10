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紐時：美中因「台灣問題」踏入危險領域　恐因誤會引爆戰火

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲《紐約時報》指出，美中因台灣踏入危險領域。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《紐約時報》9日以「引發戰火：美中因台灣踏入危險領域」為題報導，華府、北京的不合與競爭日益加劇，而台灣正處於2大強權關係核心；不論是否有意為之，台灣的命運都可能重塑區域秩序，甚至引發軍事衝突。前美國助理國務卿羅素（Danny Russel）形容，三方關係就像「幾乎沒有絕緣層的電線」，不難想像因誤會而「引發火勢」。

報導中提到，共軍近日頻繁擾台，派遣戰機數量屢創新高，儘管台灣試圖防衛，美國也警告北京「挑釁軍事活動」正在削弱「區域和平與穩定」，但中方沒有因此退讓。

隨著衝突加劇，台灣周邊的權力平衡正在發生根本性變化，把數十年僵局推向危險新階段。儘管美中台三方都試圖展現出避免戰爭的決心，但卻造成反效果，加劇不信任與錯估局勢的風險。

▲▼共機擾台。（圖／國防部提供）

▲台海緊張局勢加劇，引發國際關注。圖為共機擾台。（圖／國防部提供）

《紐約時報》寫道，中國的軍事實力讓「征服台灣」首度成為可能，甚至是極具吸引力的目標；美國希望能夠挫敗入侵行動，卻眼睜睜看著自己在亞洲的軍事主宰地位逐漸削弱；儘管台灣人民越來越抵抗統一，軍備實力卻正在日益萎縮。

此外，北京官員認為，美國強權已經搖搖欲墜，防疫失敗與政治動盪更強化此觀點，部分意見甚至指出，如果爆發台灣戰爭，華府將不再願意派遣軍隊協防，而解放軍在適當條件下能夠獲勝。此態度讓中國越來越有自信，並且引發更多緊張局勢。

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