池邊釣魚觸怒神靈！泰男慘遭女鬼纏身　回家抹白全身狂問：漂亮嗎

▲泰男在釣魚時遇到一個身著綠衣的女子，後來就發生了一連串令人毛骨悚然的可怕事件。（圖／翻攝自YouTube／อินไท）

記者葉睿涵／編譯

泰國巴真府金湖縣的36歲男子譚諾普（Aree Thamnop）10月4日傍晚獨自到池塘邊釣魚時，意外遇見一名身著綠色泰式連衣裙的女子，隨後就失去了意識，並做出一連串家人難以理解的舉動，妻子更指他應是冒犯了鬼神，讓人聽完不禁感到毛骨悚然。

據當地媒體報導，譚諾普表示，事發當時他正獨自一人坐在一所廢棄學校旁的池塘邊釣魚，沒想到卻突然見到一名綠衣女子站在不遠處盯著他看，然後他就失去了意識。譚諾普的妻子則指出，當晚丈夫迷迷糊糊地回到家中，目光呆滯、一言不發，她也找不到丈夫騎去釣魚的機車。

譚諾普回家後徑直走到廁所去洗澡，並用爽身粉將全身都擦得白白的，還穿上了妻子的布裙，不斷問妻子他漂不漂亮。吃晚飯時，譚諾普也突然變成「大胃王」，吃掉了一整鍋白飯，還一直告訴妻子，好運會在5年內降臨，今年25歲的妻子會在30歲前變成富人。

妻子越發覺得不對勁，懷疑丈夫在釣魚時觸怒了神靈，因此隔天一早就買來蠟燭、祭品等物，和丈夫一起到廢棄學校旁的神壇拜拜。到了神壇後，譚諾普突然指著一尊女鬼的雕像表示，他見到的就是這名女子，於是妻子帶著丈夫下跪道歉，丈夫才慢慢地恢復正常。

妻子表示，丈夫並沒有任何精神方面的問題，當天也並未喝酒，但丈夫無法從科學角度解釋的異常舉止讓人無法理解。譚諾普則在恢復清醒後指出，他在池塘旁失去意識後就完全想不起後來發生的事了，他是從妻子那兒聽說自己的怪異行為的，「我聽完也覺得很可怕」。

<br>

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast