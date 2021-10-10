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真子公主拒當剩女　想「30歲前嫁掉」卻夢碎！婚期定10／26理由曝

▲▼日本皇室真子公主與大學同學小室圭原訂在2018年11月結婚，但婚禮最終被延至2020年。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本真子公主婚期定在10月26日的理由曝光。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本宮內廳1日宣布，真子公主與小室圭將於26日正式完婚，除了結婚消息震驚各界外，選定登記的日期也意外吸引眾人目光。由於真子公主將在23日迎來30歲生日，因此外界都以為她可能會趕在生日前結婚，但由於種種原因，最終仍然選擇在生日的3天後，也就是26日入籍。

根據《週刊女性PRIME》報導，宮內廳在皇室成員生日當天都會公布該名成員的近照，並且舉辦宮內記者會，對外報告這一年來的公務成果與近況，而即將於23日迎來30歲生日的真子公主屆時也將依循此慣例。考慮到相關行程，再加上真子公主本人一直堅持要在30歲以前結婚，因此自結婚消息曝光後，多數日媒都以為會選在23日以前進行婚姻登記。但宮內廳卻在1日宣布，真子公主與小室圭將於26日完婚，震驚所有皇室記者。

對此，宮內廳消息人士則透露，真子公主已經放棄要在30歲以前結婚的念頭，只要是在今年秋天能夠嫁給小室圭並盡速脫離皇室，就已經滿足了。事實上，等到小室圭紐約的律師執照考試結果公布後，在11月或12月登記，說不定還能更確實地為美國生活做準備。

真子公主直到10月17日以前仍然必須擔任「國際陶瓷器美濃2021」的名譽總裁，因為還有公務在身，所以絕對不可能在17日以前登記，而10月18日後的好日子也只剩下20日與26日，其中20日是美智子上皇后的87歲生日，如果選擇同一天訂婚會奪走外界目光，有失禮儀，因此最後才會選定26日。

▲▼新日本天皇德仁登基，秋篠宮文仁親王。（圖／路透社）

▲真子公主預計會在父親文仁親王的生日前啟程赴美。（圖／路透社）

另一方面，由於真子公主的父親秋篠宮文仁親王的生日是在11月30日，外界預估，屆時他會在生日記者會上發表對於女兒婚事的最終感言。因為戶籍與護照等相關申請手續可能會耗費1個月的時間，因此選在10月26日結婚，待取得護照後便能趕在父親生日前離開日本，到時候就算文仁親王的回覆再度引起討論，真子公主本人也能夠逃過輿論壓力。

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