黎巴嫩陷黑暗時刻！燃油耗盡發電廠關閉　全國大停電料將持續數日

▲黎巴嫩2家最大的發電廠因燃油短缺停止運作,導致全國陷入大停電。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

黎巴嫩2家最大的發電廠因燃油短缺停止運作,導致全國陷入大停電。當局指出,電力無法在11日以前恢復,且全國停電的情況料將持續數日。當地媒體形容,黎巴嫩目前已陷入黑暗時刻。

綜合外媒報導,黎巴嫩政府官員證實,當地2家最大的發電廠戴爾阿馬爾(Deir Ammar)和扎赫拉尼(Zahrani)因燃油耗盡,已於9日全面關閉。這2家發電廠的發電量佔了全國約40%左右,因此它們的關閉導致國內電網完全被中斷,至少600萬人受影響。

Total blackout in #Lebanon after 2 of the country's biggest power stations shut down due to fuel shortages.



The blackout in Lebanon (population 6 million) is expected to last for several days, the government source told Reuters pic.twitter.com/W6HTjZiSDJ