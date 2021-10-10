蜘蛛咬一口「左腿截肢」存活率剩2％　她崩潰：以為只是長痘痘

▲美國德州一名婦女疑似遭蜘咬傷，差點喪命。（左圖／翻攝自Facebook／Bridgette Garza；右圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合報導

美國德州居民布里琪特（Bridgette Garza）發現臀部長出一顆「痘痘」，原本不以為意，未料竟是蜘蛛咬傷，10天後傷口腐爛，腿部長滿水泡、無法行走，甚至出現幻覺。她一度命危，被醫師研判僅剩2%存活率，但經歷皮膚移植、左腿截肢等多項手術後，竟奇蹟般地康復。

《太陽報》等外媒報導，布里琪特去年9月發現「長痘痘」，雖然感覺疼痛異常，卻因疫情並未立刻就醫，「我不想冒著確診的風險，只是一直想著，疼痛應該很快就會緩解了」。她稍後被診斷罹患「壞死性筋膜炎」（necrotising fasciitis），在加護病房待了17天，病情危急之際，家人甚至已經做好最壞打算。

布里琪特對於手術與治療過程印象模糊，「我什麼都不記得了，但我醒來時，醫師非常訝異」，雖然她剛發現失去左膝蓋以下的腿部時，內心很難接受，但很快就振作起來，重新學習如何走路，如今已經能夠獨立生活。

醫師研判，患者當初在臀部上發現的「痘痘」實際上是蜘蛛咬傷的痕跡，而布里琪特至今仍不知道從哪裡染上病菌，「我很宅，尤其在疫情期間更是如此，所以我真的不知道這是從哪裡來的」。