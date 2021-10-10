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俄羅斯大量假酒流通市面！甲醇濃度致死量5倍↑　29人誤飲慘喪命

▲▼伏特加。（圖／路透）

▲俄羅斯奧倫堡爆出大規模假酒致死事件。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯奧倫堡地區出現大量假酒流通於市面上，根據最新消息，目前已經造成29人死亡。當地警方已經對商店進行大規模檢查，同時也呼籲民眾在查明真相前，暫時不要喝酒。據悉，部分死者的血液內被發現100%的純甲醇，而含量甚至比致死量還要高出3到5倍。

綜合俄羅斯媒體報導，俄羅斯目前正在經歷食品價格的急遽上漲，光是9月份的通膨率就已經超過7%，創下5年來的最高標準。然而在這樣情況下，卻有不肖人士在家蒸餾酒，並以低價到各地商店推銷。許多民眾因為價格原因，在店內購入更便宜的伏特加，怎知卻發生甲醇中毒意外。

俄羅斯官員表示，這起假酒事件自7日曝光後，警方已經依序逮捕至少6名嫌犯，其中1人是在家自行蒸餾酒類，另有3人則是在商店推銷低價酒而被逮捕。警方目前正在對該地區的商店進行大規模調查，希望盡快查獲所有流通於市面上的假酒。

自事件曝光後，至少有29人因飲用假酒導致甲醇中毒死亡，至今仍有28人住院治療，其中13人情況並不樂觀。據悉，部分死者的血液被驗出純甲醇，含量比致死量還要高出3到5倍。

甲醇中毒的症狀包括頭痛、嘔吐、腹痛以及頭暈，但需要一段時間才會顯現出來，因此容易錯過黃金治療時間，導致高發病率與高死亡率。

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