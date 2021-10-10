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太空中怎啪啪啪？　專家揭男女生理反應大不同：需創意解決

▲▼太空人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少人好奇，太空性愛是否能夠成真。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

隨著未來太空旅行增加，以及人類探索太空的距離愈遠，人類基本的需求和慾望一直是過程中被關注的焦點，對於「太空中是否能進行性行為」也成為一項話題。對此NASA表示，男性在太空中勃起是可能的，不過女性陰道分泌的液體會因為無法自由流動，反而會聚集在陰道內部，形成小氣泡黏在身上。

《德國之聲》報導，德國太空人毛雷爾（Matthias Maurer）日前在採訪中，回答記者關於他即將展開的為期6個月的國際太空站之旅的問題，但當被問到「太空中的性行為」時，他顯然慌了陣腳，僅表示「那是一個工作環境，還沒有談到這個話題。」

美國NASA表示，目前尚未有人在太空中進行過性行為，目前只進行過少數動物實驗。不過歷史上已有男女太空人一起進行太空任務的經驗，甚至有過夫妻檔太空人在升空前一年秘密結婚，一起升空進行任務時還是新婚夫妻，因此若假設太空中的性行為已經發生，那和在地球上的性行為有何不同？

以男性而言，血液在太空中因失重的關係流向不同，流向頭部和胸部，而非在下半身循環，但MASA前醫療顧問馬克表示即使如此，生物學上沒有理由做不到；美國太空人賈蘭（Ron Garan）先前回答網友關於性欲的問題時也表示，「我不知道有什麼事，是只有地球上的人體會發生而太空中的人體不會發生的。」

不過對女性而言相對困難，因為當以90分鐘繞行地球一圈時，會很大程度影響性激素以及月經來潮的頻率，因此女性太空人必須透過服用避孕藥，來避免在太空中月經來潮，這對性欲也會造成影響。此外，即使女性陰道分泌液體，也有因失重而難以流出的問題。

還有很重要的一點是，牛頓第三定律指出物體間作用力與反作用力相等，這會讓在太空中「啪啪啪」變得相當具有挑戰性，因為每一次撞擊，都會互相把對方推離自己。

生物倫理學專家、為NASA工作15年的沃普（Paul Root Wolpe）表示，目前的可能解決方案，就是靠第三方在現場幫忙，避免發生性愛的雙方做到一半分離，或是靠魔鬼氈把性伴侶黏在牆上固定住，總之就是要運用創意來解決。

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