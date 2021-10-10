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圓規「最強部分」恐襲！全台變天時程出爐　台北人可能冒風雨開工

天氣圖。（圖／氣象局）

▲吳聖宇說，圓規颱風是一個大型的季風低壓，外強而內弱。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，預期連續假期最後一天到周二白天，圓規颱風的風雨最為明顯。民間氣象愛好則說，因為很難有陸上警報，所以要提醒周二早上，台北人頂著風雨上班的機會可能不小。

吳聖宇在臉書說，圓規海上颱風警報還是會發布，時間點仍是以今晚8時半的機會最大；陸上颱風警報的發布機會看來已經減小很多，暴風圈半徑的邊緣已經勾不到恆春半島，因此目前暫時認定不會有陸上颱風警報發布的情況。

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吳聖宇指出，圓規颱風是一個大型的季風低壓，外強而內弱，因此颱風的暴風圈半徑看起來不是重點，暴風圈外的風雨反而更大，尤其是即將要通過台灣附近的北半部環流，預期直接迎風受影響的東半部地區風雨仍然會相當大，尤其是連續假期最後一天到周二白天期間風雨最為明顯，因此還是要請大家特別小心留意。

吳聖宇表示，今下午到晚間這段期間，隨著圓規颱風逐漸接近呂宋島以東，台灣附近的東北風到偏北風將會開始明顯加強，迎風面桃園以北到東半部的宜花東等地降雨增多，風勢也將加大；新竹以南到高屏一帶的中南部地區比較不受降雨的影響，但是沿海區域仍有較強陣風發生的機會。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳聖宇提醒，周一到周二白天這段期間，隨著颱風中心由東向西通過巴士海峽南部至呂宋島北端之間的海面，颱風北側環流夾帶的強勁偏東風到東南風將影響台灣，東半部包括宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地降雨應該會頗大，有發生單日大豪雨或以上等級降雨的機會，北端的大台北山區的降雨量可能達豪雨，平地則在大雨等級；西半部過了桃園新竹以南受地形屏障，降雨會小很多，山區靠近陵線附近雨量較大，其他區域應該都在大雨等級或以下。

吳聖宇說，風力的部分同樣要特別小心，預期全台大部分地方應該都會感受到較強陣風，尤其是從大台北一直到中部一帶的沿海，在海峽地形效應的幫助下，很可能出現8-10級的強陣風，大台北盆地內同樣要小心地形的影響所造成的強陣風現象；整體風力較弱的位置大概是從彰化、雲林的內陸開始往南，一直到高雄一帶，這個南北狹長的區域，將會是風力相對較小的範圍。

吳聖宇指出，周二晚間隨著颱風快速遠離，風雨將逐漸減小，不過後續的颱風殘留水氣仍多，又剛好配合偏東風，預估周三、周四東半部地區仍可能出現較顯著的降雨，還是不可以掉以輕心。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，圓規颱風有超大的環流範圍，以及「內弱外強」的季風低壓特徵，這直接導致了，即使暴風圈預測不會碰到或摸到恆春，但颱風最強的部分，卻會侵襲台灣！

▼氣象局預估，圓規將從巴士海峽偏南側通過，海警機率高。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最新的歐美模式預報，即便在最近台的確切時點上有差異，但大致都落在周一晚到周二早，由於是收假日，對大家行程多少有衝擊，預做點心理準備會比較好。

文中特別提醒，周一、周二北部、東半部，受外圍環流影響，風雨可能會相當有感，尤其北北基，地形偏東風預測相當強，目前看很可能吹到7-10級陣風；但因為很難有陸警，所以周二早上，台北人頂著風雨上班的機會可能不小。

氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今圓規颱風將較明顯整合，中間結構會紮實一點，預估將從巴士海峽偏南側通過，依照目前預報路徑，暴風半徑仍會碰到海上區域，因此今晚發海警機率高，而陸警機率則較小。

劉沛滕表示，今下午開始，宜蘭、大台北東側降雨會越來越明顯；周一東半部、北部明顯降雨，有局部大雨、豪雨或豪雨以上等級雨勢機率；周二也有明顯降雨，但下半天起隨颱風慢慢遠離，雨勢逐漸減緩。

劉沛滕說，周三至周五以北部、東半部少部分降雨為主；周末有一波明顯東北風將帶來較涼空氣，迎風面北部、東半部有雨，且北部、宜蘭轉涼，預估低溫降2、3度來到23度，至於高溫約30度；而中南部高溫仍有33、34度。

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