淡水漁人碼頭煙火「2萬人擠爆」！大街變《屍速列車》在地人看傻

▲淡水漁人碼頭煙火秀適逢晴朗好天氣，碼頭木棧道下午4點就被腳架佔滿。（圖／記者彭懷玉攝）

記者閔文昱／綜合報導

新北淡水漁人碼頭煙火秀於今（9日）晚間8點登場，1400發煙火會施放5分20秒，適逢晴朗好天氣，下午即湧入眾多民眾，新北市漁業處表示，今晚湧入逾2萬人次賞花火。對此，有民眾就拍下滿滿人潮畫面，並後製成電影《屍速列車》海報，讓不少網友看了直呼「太誇張了」，甚至有在地人直言「是淡水人的，都知道要跑得快」。

在高雄煙火開跑前，新北市淡水的漁人碼頭煙火秀率先登場，漁人碼頭、福容飯店下午即湧入眾多民眾，為了迎接今晚8點的煙火秀，漁人碼頭木棧道架滿腳架，等待首場煙火秀上映。新北市漁業處表示，今晚湧入逾2萬人次賞花火，5分20秒煙火一共施放1400發煙火。

▲淡水漁人碼頭煙火秀湧入2萬人，街道被擠的水泄不通。（圖／網友提供）

有網友在臉書社團「細說淡水」分享誇張人潮畫面，並後製成《屍速列車》電影海報，只見整條大街被擠的水泄不通，密密麻麻的人海幾乎要將行駛的公車包圍，讓原PO不禁笑稱，「生化危機全境肆虐，這班列車最後活命希望。」並hashtag「#漁人碼頭電影院上映」、「#10/9（六）屍裡逃生」。

貼文一出，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「太可怕了」、「形容得真好」、「好誇張喔天啊，沒想到竟然這麼多人寧願群聚都想看」、「還在想明天要去看看煙火，還好有這張圖」、「假日是觀光客的天下」、「是淡水人的，都知道要跑得快」、「搞得跟跨年一樣」、「今天過了下午四點後，根本不敢出門，躲在家裡比較安全」。

▲新北市漁業處表示，今晚湧入逾2萬人次賞花火，5分20秒煙火一共施放1400發煙火。（圖／記者彭懷玉攝）

漁業處指出，今年煙火展演與澎湖花火節採用同等高規格，是為雙浮台高空煙火秀，最大達6寸的煙火，會變幻出3D夢幻變色牡丹、金黃色瀑布圖案，為漁人碼頭系列活動揭開序幕。另外，除了今天，10/31也是施放5分20秒，其餘10/10、10/16、10/17、10/23、10/24、10/30場次則為3分鐘，錯過的民眾還有機會。

漁業處強調，雖然疫情趨緩，仍針對舞台區域設有重點管制區，所有參加活動的民眾必須全程佩戴口罩，且禁止邊走邊吃，漁業處將加強巡查及廣播，請大家配合，共同來防疫。

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